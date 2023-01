El Rugby Manresa derrota el GEiEG i es posa líder del grup Nord de Primera Divisió

Derrota del femení contra el candidat a plantar-li cara al totpoderós Barça/Inef

Elva guanyar dissabte amb solvència alde Girona al(48-13) i el triomf el situa líder de la classificació del grup Nord de, després de tres jornades. Tot plegat a les portes del partit de la màxima rivalitat que es disputarà dissabte que ve a les 4 de la tarda a Vic contra l'Els manresans van dominar de principi a fi del matx. I el triomf es va basar en el protagonisme repartit en el joc d'atac. El Rugby Manresa va anotar set assaigs i cap d'ells va repetir d'anotador. Set jugadors diferents van ser capaços de culminar els atacs locals. Van anotar per aquest ordre,. Les transformacions a pals van ser per al sempre eficaç, tot i que aquesta vegada -cosa gairebé inaudita-, no va poder anotar en un parell dels seus llançaments.Al descans es va arribar ja amb clar avantatge local 24-6 i el nombrós públic que aquest dissabte omplia bona part de la grada d'afició i amics dels jugadors es van poder delectar amb el bon joc dels manresans.Per la seva banda, l'endemà diumenge hi havia un altre duel amb el GEiEG de Girona a càrrec del sènior femení, que no va poder guanyar perquè va fer una primera meitat en la qual es va notar massa la mancança de concentració causada per les tres setmanes d'inactivitat nadalenca. El GEiEG va dominar clarament els primers 40 minuts, amb un catàleg de jugades basades en l'astúcia i habilitat de la majoria de les seves experimentades jugadores.Les locals es van avançar 26-0 (min. 37) però les osonecbagenques van anotar un assaig () i transformació (), pocs segons abans del final de la primera part com una mostra que, malgrat la superioritat local, l'equip no es pensava donar per vençut. Aquest va ser l'objectiu que es va fixar l'equip en escoltar l'encoratjadora xerrada del seu entrenador Pere Carrillo. Es tractava de conjurar-se a ser igual d'astutes que les seves rivals i estar més concentrades en la protecció de racs i melés. I així es va fer. El GEiEG no va poder anotar més punts en tota la segona part fins que faltaven uns pocs minuts per al final per definir el 31-7 final.