ProManresa organitza una sessió per donar suport a autònoms, exautònoms i microempreses

L', a través de, ha organitzat per dilluns vinent, 23 de gener a les 7 de la tarda, una sessió informativa de, un programa que té per objectiu el suport en la consolidació de l'empresa, oferintper part d'experts en l'àmbit de l'empresa, que analitzaran la situació particular de cada un dels participants.Aquest programa el promociona ProManresa amb la col·laboració amb la, i és subvencionat al 100% pel Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.Consolida't dona eines per a definir la millor, per a tenir més control del negoci, per analitzar els indicadors per a prendre decisions, per a enfortir, consolidar i impulsar els negocis. El programa s'adreça aeconòmicament dependents (); a persones donades d'alta al règim d'autònoms integrat en una, una comunitat de béns o societat limitada (amb menys de quatre persones contractades i una facturació inferior a 500.000 euros), i a persones que han cessat la teva activitat com a persona treballadora i volen dur a terme un nou projecte empresarial.El programa ofereix fins a 13 hores d'assessorament personal, presencial o en línia, acompanyament personal per al desenvolupament i aplicació deldurant 10 mesos; i 80 hores de formacions optatives en, adaptades a la realitat dels autònoms.La sessió informativa tindrà a lloc a ProEmpresa, alde Manresa, carrer Castelladral, 5-7. Per participar-hi cal inscripció prèvia en el següent enllaç.