Dani Mauriz visitarà tots els comerços i serveis de Sant Vicenç

L'alcaldable de, i el seu equip ha iniciat unper visitar tots els, botigues, establiments, bars, restaurants i serveis del poble, després que també ho fes amb els habitatges particulars. En total, calcula que seran aproximadament unes 300 visites.Aquesta acció, ha començat durant el mes de gener se suma al porta a porta que està fent als més de 4.000de Sant Vicenç, que va començar el mes de setembre i en el qual ja s'ha contactat amb més de la meitat de les llars del municipi.L'alcaldable de Junts per Sant Vicenç de Castellet, Dani Mauriz, explica que aquesta "és una bona manera deals veritables interessos i preocupacions dels nostres veïns i veïnes per poder-los donar respostes i oferir solucions reals des de l'Ajuntament". I afegeix que "de les aportacions que recollim, en sortirà el nostreper a les properes eleccions municipals, que serà alineat al 100% amb allò que demana la ciutadania".Durant les visites, Mauriz es presenta i parla amb els veïns. En cas de no trobar-los a casa o al seu comerç quan fa la visita, se'ls deixa un, amb el qual poden fer arribar els seus comentaris i suggeriments al partit o reprogramar la visita.