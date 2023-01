Últimes places per als cursos de formació ocupacional del CFP

El(CFP) ofereix les últimes places disponibles per als cursos deque engegaran dimarts vinent, dia 24 de gener, amb el de. En total, durant aquest any 2023 s'oferiran quatre programes formatius de llarga duradai orientats a ajudar els alumnes a trobar una feina al. Tots els cursos, a més, inclouen unes hores deque permeten posar en pràctica els coneixements apresos en un entorn de treball real. En moltes ocasions, els alumnes de pràctiques acaben incorporant-se a la plantilla de l'empresa, ja que aquests professionals tenen molta demanda.El curs de Mecanització que començarà dimarts és en horari de matí i se'n farà una altra edició en horari de tarda, que s'iniciarà el dia 13 de març. Els altres cursos que es faran són el de, que començarà el 13 de febrer, i el de, que començarà el 22 de febrer. Tots quatre cursos formen uns perfils professionals molt buscats per les empreses del sector del metall del territori, que sovint es troben amb grans dificultats per cobrir certs llocs de treball.Els cursos estan adreçats principalment a persones en, tot i que també poden fer-los persones en actiu. Els de Muntatge i Mecanització permeten accedir a un certificat de professionalitat de nivell 2, un document oficial que acredita la formació rebuda i que resulta molt útil tant a l'hora de buscar feina com a l'hora d'accedir a estudis més avançats.A més d'aquests, es faran també dos cursos adreçats a joves, un d'que s'iniciarà el 6 de febrer i un altre deque començarà el 14 de març.