Horts de Sant Benet dona 1.000kg d'excedent de carbassa a la Plataforma d'Aliments de Manresa

El projectesituat a l'espaia Sant Fruitós de Bages, va fer entrega dimarts de 1.000kg d'de cacauet al, gestionat per laHorts de Sant Benet es un projecte d'gestionat per la. El seu coordinador, enexplica que el programa té per objectiu la generació de llocs de treball en l'àmbit de l', per a persones en situació vulnerable del territori, preferentment joves, per tal de treballar la seva inserció social i laboral al mercat de treball ordinari.És un recurs obert que possibilita, a la, el manteniment del seu rol actiu en l'entorn que l'envolta, potenciant de les seves capacitats (personals, socials i ocupacionals).Tot l'equip, personal d'inserció i d'estructura, està contractat per la, cooperativa social de productes ecològics que inserta laboral i socialment a joves amb dificultats. El model productiu dels horts es base en el cultiu de producte fresc i ecològic.A part de l'entrega d'excedent al Bages, el projecte també ha donat 2.400kg de carbassa al