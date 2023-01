Veïns de la zona del carrer dels Esquilets de Manresa estan farts d'incivisme

Veïns dels carrers delshan presentat a l'una instància demanant que actuï contra l'augment de l'en aquesta zona del barri Vic-Remei de la ciutat. El document ha estat signat per una setantena de veïns afectats. Molts d'ells també han posat banderoles als balcons.A la instància, els veïns es queixen de tres punts que provoquen molts problemes de soroll i també de falta de seguretat a les nits. Es tracta d'unal carrer del Bonsuccés "amb música que se sent des de l'interior dels habitatges veïns fins altes hores de la matinada" i que "els seus usuaris provoquen" als carrers del voltant.Un altre dels punts que, segons els veïns, ocasiona molèsties és la"en quèfins a altes hores de la nit, i en dies festius assenyalats, durant tota la nit". En aquest establiment, segons la queixa, les seus usuaris hi deixen "els vehicles en marxa i amb l'aparell de, mentrestant algun dels ocupants va a comprar begudes alcohòliques".Finalment, el tercer punt és la plaça Porxada on "hi conflueixen clients del local d'oci nocturn i de la botiga" un cop tanquen els localsi "ocasionen de nou soroll, aldarulls, baralles, brutícia, orins, defecacions, pintades a les parets, i actes d'incivisme a altes hores de la matinada".Els veïns asseguren que es veuen "" i que han hagut de fer canvis en els seus hàbits de vida, modificant horaris d'entrada i sortida de casa seva i prenent mesures de vigilància i autoprotecció.Els veïns han demanat a l'Ajuntament de Manresa que apliqui l'que ja té la ciutat, la reglamentació de circulació de vehicles i el respecta a la normativa de decibels delA banda, la instància també demana el tancament de la plaça Porxada entre les 11 de la nit i les 7 del matí; la instal·lació d'unque controli i multi als vehicles i vianants que generin sorolls que superin els límits permesos; eldels establiments alimentaris de venda personalitzada o d'establiments alimentaris en règim d'autoservei, i que laextremi la vigilància a la zona.