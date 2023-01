El Kursaal posarà en escena «La roda de la felicitat» d'Adrià Serra, Premi Galliner 2021

Adrià Serra – guanyador del Premi Galliner

L'obra guanyadora de la tercera edició del, La roda de la felicitat d', es podrà veure el dijous 26 de gener a les 7 de la tarda a la sala petita delen un muntatge dirigit peri interpretat perLa roda de la felicitat és unasobre les xarxes socials. La història comença quan la Carolina, una ambiciosa influencer, decideix que la seva parella, el Fèlix, sortirà amb ella a les xarxes socials. Però ell s'hi nega, i això els portarà cap a una aventura plena d'embolics en la qual coneixeran al Dani, un coach motivacional que els canviarà la vida a tots dos.Adrià Serra Perejil -que ja va ser guardonat amb el premi El Galliner 2020 amb el text Petites addicions i contradiccions- va tornar a guanyar l'edició del 2021 del premi que impulsa des de fa quatre anys l'de Manresa a una obra de teatre inèdita que no hagi estat publicada ni representada públicament, dins dels cartell delsque convocaLes entrades tenen un preu de 6 euros i estan disponibles per internet o a les taquilles del Kursaal.(Manresa, 1993) és tècnic de so de professió i dramaturg autodidacte. Va començar a escriure l'any 2017, centrant-se en tres formats diferents de teatre: el microteatre, el radioteatre i el de llarga duració. Des de llavors no ha parat d'escriure diverses obres, entre les quals destaquen Petites addiccions i contradiccions, guanyadora de la 2a edició del premi El Galliner als Premis Lacetània 2020 o Encantada de no haver-te conegut, recentment guardonada amb elde textos teatrals 2022.Fins ara, la seva obra es caracteritza per la seva heterogeneïtat de gèneres i estils, ja que es considera un dramaturg en formació i amb ganes de provar totes les eines que la dramatúrgia li pugui aportar. Ha escrit textos còmics i dramàtics; realistes i absurds; actuals i basats en el passat o en el futur.