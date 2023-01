Tres vehicles afectats pel vent i altres incidències a Manresa

📹 Assegurem una bastida a punt de caure a Manresa (avís 13.53h). 🌬 Davant de l'episodi de fort vent, hi havia el risc que l'estructura cedís i caigués al passeig de Pere III.

6 dotacions de #bomberscat de la #RECentre i #GRAE lliguem la bastida i assegurem la zona.

L'importantque ha viscut aquest dimarts bona part de Catalunya ha tingut diverses afectacions a. Un total de tres vehicles han resultat afectats per caigudes i elsi elshan hagut d'actuar en altres incidents.Poc abans de les 2 del migdia, sis dotacions dels Bombers vanque estava a punt de caure al. Els bombers van pujar a la teulada de l'edifici i la van lligar davant la possibilitat que cedís.Pocs minuts després, al Mas d'en Roca, a la zona del polígon dels Trullols, unestacionat provocant-li danys. Més tard, a 2/4 de 3, unade tres metres per lateral que hi havia al carrer Joana Herms ha sortit volant i ha afectat dos vehicles més.Finalment, el capítol d'incidents importants provocats pel vent ha provocat, poc abans de les 3 del migdia, que s'aixequés eldel, sense afectacions, tot i que hi van actuar Bombers i Mossos d'Esquadra.