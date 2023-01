Més de 200 alumnes competiran a Manresa per la IX Copa Cangur de Matemàtiques

Una hora per 12 problemes

Un any més, l'(Av. de les Bases de Manresa, 61-73), de la(UPC), col·labora coordinant les proves de laa Manresa, que en aquesta edició tindran lloc al. El concurs planteja reptes amb puntuació dinàmica, com la borsa que depèn de l'oferta i al demanda.Un total de 29 equips de laparticiparan en aquest concurs, que es durà a terme en dos torns: el dels equips Cadet (amb alumnes de 1r i 2n d'ESO), que arribaran al Museu a les 8.40 h, i el dels equips Júnior (3r i 4t d'ESO), que arribaran a les 10.40h.La demanda dels instituts a la seu de les proves a Manresa ha estat tan elevada que s'ha organitzat també una subseu en unFormat per set alumnes, cada equip disposarà de. Els grups competeixen entre ells contra rellotge i amb gran pressió, ja que la puntuació per a cada problema resolt es va modificant segons es desenvolupa el concurs. Aquest disseny del concurs el fa molt emocionant i promou que l'alumnat participant estableixi estratègies de joc i pensi i debati amb profunditat els problemes resolts.Els millors equips passaran a la fase final de la, que tindrà lloc el dia 14 d'abril a Montmeló.