Súria organitza la tercera edició dels Tallers Gratuïts per a Adults

L'Ajuntament deha iniciat la tercera edició delssobre creativitat i estimulació cognitiva. Les persones interessades s'hi han d'apuntar prèviament, presentant la butlleta d'inscripció a l'Oficina d'Atenció a Ciutadà (OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, en horari d'atenció al públic.L'organització dels Tallers Gratuïts per a Adults és a càrrec de l'àrea municipal de Benestar Social, amb el suport de laLes sessions dels tallers tindran lloc de forma setmana o bisetmanal, d'acord amb la següent programació:. Adreçat a persones majors de 18 anys, residents a Súria. Activitats de caire artesanal en un nivell bàsic, com a introducció en el món de les manualitats (macramé, brodat a mà, tècnica Furoshiki, crochet, amigurumi i costura). Data d'inici: dimarts 17 de gener. Horari de les sessions: dimarts i divendres feiners, de 16.00 a 18.00 h.. Adreçat a persones majors de 60 anys, residents a Súria. S'hi treballaran aspectes cognitius com la memòria, la motricitat fina, la retenció, la percepció i l'atenció, entre d'altres. Data d'inici: dijous 2 de febrer. Horari de les sessions: dijous feiners, de 15.30 a 17.00 h.Els grups tindran un. Les admissions seran per ordre de registre d'entrada, fins a cobrir les places disponibles.Les sessions dels Tallers Gratuïts per a Adults tenen lloc a l'edifici de l', al costat de la Casa de la Vila.