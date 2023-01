Rytas i Bahcesehir completen el grup del Baxi Manresa a la BCL

Elha conegut aquest dimarts al vespre els dos darrers rivals a la segona fase de la(BCL). Ellituà i elturc són els equips que completen un grup on també hi ha elalemany. Tots dos equips s'han classificat després d'imposar-se jugant com a locals a l'belga i elgrec. Els turcs han necessitat una pròrroga després de remuntar un partit en què han anat força estona a remolc (87-81). Els lituans no han tingut tants problemes i han guanyat amb claredat (82-63).La segona fase de la BCL començarà el 24 de gener i el Baxi Manresa rebrà el Rytas. Continuarà amb un nou duel alel dia 1 de febrer en què els bagencs s'enfrontaran al Bonn alemany. El darrer partit de la primera volta implicarà el primer desplaçament en què l'equip devisitarà la pista de Bahcesehir turc el 8 de febrer. La segona volta seguirà l'ordre invers. El 8 de març els otomans tornaran visita al Baxi Manresa. Sis dies després, l'equip manresà es desplaçarà fins a Bonn. Finalment, el dia 22 de març el destí de l'equip manresà serà Vilnius, la capital de Lituània, per enfrontar-se al Rytas. Els partits que el Baxi Manresa jugui com a local seran a les nou del vespre.Els dos primers classificats de cada grup jugaran el play-off deal millor de tres partits en uns emparellaments que es decidiran per sorteig.