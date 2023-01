El balserenyenc Jordi Corominas publica «Entre els déus i el no-res»

El doctor en filosofia(Balsareny, 1961), ha publicat Entre els déus i el no-res (Fragmenta), que vol ser com un mapa a gran escala per orientar-nos i ordenar la complexitat, un mapa on es dibuixen algunes de lesmés pregones. El llibre arribarà a les llibreries el 18 de gener i el mes de febrer se'n publicarà l'edició en castellà. El 16 de febrer a 2/4 de 8 del vespre es presentarà a la parròquia de Santa Maria de"¿És possible viure sense? ¿Què volen dir termes com espiritualitat, religió o no creient? ¿Seria millor un món sense ateus o sense reli­gions? ¿Els ateus no creuen en res? ¿Pot haver-hi una espiritualitat atea? ¿La indiferència és una perspectiva tan raonable com les altres? ¿Tots els déus s'assemblen? ¿El budisme originari és una religió? ¿L'estat-nació pot esdevenir una substitució dels déus? ¿La cièn­cia pot donar sentit a la vida de les persones?". Jordi Corominas pretén respondre a aquestes preguntes a Entre els déus i el no-res.Entre els déus i el no-res inclou també unade les traces deixades per aquestes tradicions espirituals i filosòfiques que "a voltes divergeixen i a voltes s'entrecreuen i s'enriqueixen en la marxa a les palpentes de la humanitat des de la nit dels temps", segons l'autor.