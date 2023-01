Les reflexions al voltant dels camps d'extermini nazis tornen a Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages acollirà, durant el que queda de gener i la primera setmana de febrer, la quarta edició del, un cicle que busca apropar a la ciutadania propostes que tinguin com a eix central els. Tot plegat per, precisament, no deixar que l'horror de l'caigui en l'oblit.En aquesta ocasió, inaugurarà el cicle l'exposició, una mostra que repassa el paper de lesdins dels ci la seva. S'inaugurarà el dijous, a les sis de la tarda, a la, i es podrà veure fins al dia 11 de febrer.La segona proposta que s'oferirà estarà emmarcada en el, el divendres. Aquell mateix dia, a les dotze del migdia, tindrà lloc un acte d'als deportats als camps d'extermini nazis que se celebrarà a l'Espai de la Memòria del municipi, ubicat a la. Durant l'acte, els i les alumnes de l'llegiran unaixí com tambésobre l'holocaust nazi, amba càrrec dels mateixos joves del centre.Tancarà el quart Recordar per no oblidar eldel mes de febrer de la Biblioteca amb la lectura dede. Serà el dijousa dos quarts de vuit del vespre i estarà coordinat per Ignasi Puig.El cicle Recordar per no oblidar està coorganitzat per l'de Bages, l'entitati l'Institut Gerbert d'Aurillac.