Les biblioteques del Bages omplen el mes de gener amb activitats relacionades amb el vi

Activitats al Bages del projecte Biblioteques amb DO

Fins el dia 30 de gener en horari de la biblioteca Sant Valentí de Navarcles

Fins el dia 31 de gener en horari de la biblioteca de Sallent

Fins el dia 31 de gener en horari de la biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada

Divendres 20 de gener a les 17 h a la biblioteca d'Avinyó

Dissabte 21 de gener a les 10 h a la biblioteca del Pont de Vilomara i Rocafort

Dijous 26 de gener a les 18 h a la biblioteca Ateneu les Bases de Manresa

Dilluns 30 de gener a les 19 h a la biblioteca de Súria

Dimarts 31 de gener a les 17:30 h a la biblioteca d'Artés

Dimecres 18 de gener a les 11 h a la biblioteca Sant Antoni Maria Claret de

Sallent

Dimecres 18 de gener a les 18 h a la biblioteca Ateneu les Bases de Manresa

Divendres 20 de gener a les 18 h a la biblioteca d'Artés

Dissabte 28 de gener a les 11 h a la biblioteca de Súria

Dissabte 28 de gener a les 11 h a la biblioteca Cal Gallifa de Sant Joan de Vilatorrada

Dijous 2 de febrer a les 18 h a la biblioteca d'Avinyó

Lesd'Artés, Avinyó, Manresa - Ateneu les Bases, Navarcles, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sallent, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada i Súria participen al projectepromogut pel Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat on es fa un maridatge entre el vi i la literatura, la música, l'art i la gastronomia entre d'altres elements culturals. Tot maridat amb la divulgació i el coneixement del territori i de la història vitivinícola de laFins al 31 de gener, es podrà participar a la 7a edició del concurs fotogràfic del món del vi a Instagram,. Cal publicar una fotografia sobre el món del vi en sentit ampli, posar-hi un títol i etiquetar-la amb el hashtag #vinstagrampladebages2023.Elés un lot cultural de llibres, vins de la DO Pla de Bages i una entrada doble per a un espectacle del teatre Kursaal de Manresa. Les bases es troben a cada biblioteca i també han estat publicades a les xarxes socials i al web dopladebages.com.Exposició Quan les cases feien olor de vi. Produïda per Cep tina i vi, Centre d'Estudis del Bages, Consell Regulador DO Pla de Bages i Consell Comarcal del Bages.Cicle vegetatiu de la vinya des d'una visió romàntica. Exposició fotogràfica de Ramon Serra. Amb la col·laboració de Josep M. Capellas, Jordi Clotet, Abel Comas i Francesc Serra.Aparador Biblioteques amb DO. Aparador temàtic amb un munt de llibres per saber-ho tot del món del vi. Enguany, com a novetat, s'hi podrà veure exposat elLa Viña, de Devir. En aquest joc de cartes s'han d'aconseguir les millors collites recol·lectant el raïm més interessant per a la teva vinya. Ben aviat es podrà emportar en préstec.Auca cinematogràfica del vi. Redacció d'una auca, preparació de decorats, stop motion, etc. a càrrec d'Artur Díaz. Actor, creador i pedagog. Tallerista de la Filmoteca de la Federació Catalana de Cineclubs. Es crearan petits vídeos on es representaran les diferents parts de la producció del vi. Els infants juntament amb les seves famílies crearan estrofes, decorats i un guió per actuar davant de càmera. L'objectiu és elaborar una auca cinematogràfica del vi. Per a públic familiar. Amb places limitades i inscripció prèvia. Cal apuntar-se a la biblioteca.Sortida La pedra seca al descobert. Itinerari d'uns 6 km al voltant del Pont de Vilomara per localitzar diferents construccions de pedra seca que han quedat al descobert arran dels incendis del passat estiu. Amb la col·laboració de Jordi Griera i Pere Trapé. Al finalitzar el recorregut, tast de vins i productes locals a càrrec de Bagesterradevins. Places limitades, cal inscripció prèvia.i vins La Flor de l'Autopista maridada amb vins del Pla de Bages amb LaSwanson i Anna Castillo. Tarda de teatre amb l'obra La Flor de l'Autopista de la companyia La Swanson. Escrita i dirigida per Climent Ribera i interpretada per ell mateix i Núria Gómez. Conduït per un maridatge de vins de la DO Pla de Bages a càrrec de la sommelier Anna Castillo. Places limitades. Cal inscripció prèvia.: El vi i el cava a la publicitat: de les bombolles a Martin Scorsese. Un recorregut històric per la publicitat audiovisual vinculada al món del vi i el cava, des de les bombolles nadalenques al curtmetratge dirigit per Martin Scorsese l'any 2007, analitzant i comparant, a més, com s'anuncien altres begudes espirituoses en funció de a quin consumidor es vol dirigir. A càrrec de Pablo Sancho. Responsable de projectes de la Federació catalana de cineclubs i president de l'entitat entre 2015 i 2017.. Un escape room al Celler de Cal Sitges. Adreçat a infants a partir de 5 anys. Cal inscripció prèvia a la biblioteca. Tenim un misteri per resoldre amb un temps limitat, on l'enginy i la destresa seran claus per trobar la solució i sortir del celler.També hi haurà les següents activitats infantils, entre d'altres:De la vinya al paper., amb inscripció. Per a nens de 6 a 12 anys.Hora del conte: Tupinamburga a la vinya a càrrec de Roser Serra de Lletres Màgiques. A partir de 4 anys.Hora del Conte. El raïm regalat: un conte sobre la pau a càrrec de Keke Shuga.. Per a infants a partir de 5 anys. Places limitades. Inscripció a la biblioteca.L'auca cinematogràfica del vi. A càrrec d'Artur Díaz. Actor, creador i pedagog. Tallerista de la Filmoteca de la Federació Catalana de Cineclubs. Taller familiar adreçat a infants acompanyats dels pares i mares. Es pot realitzar de forma autònoma a partir de 7 anys. Gratuït.Els participants d'aquest taller gravaran en vídeo una auca on representaran diferents moments clau de la producció del vi. Actuaran, escriuran els versos, prepararan decorats, empraran taps de vi per fer stop motion i tot tipus d'enginys per aconseguir explicar amb cinema com s'obté aquesta beguda mil·lenària. Places limitades i inscripció prèvia.Hora del Conte: Contes d'aixafar raïm. Amb Clara Gavaldà. Activitat familiar.Es podrà gaudir d'altres propostes maridades amb el vi i la vinya: des d'exposicions artístiques, tallers per a adults, clubs de lectura i escriptura, etc. Podeu consultar la programació completa a l'apartat "actualitat" de la web dopladebages.com o als webs de les biblioteques participants.Biblioteques amb DO compta amb més de. Es va iniciar el 2013 amb 25 biblioteques i una extensa xarxa de col·laboradors tant del sector públic com del privat, a nivell local i nacional.És un projecte impulsat per la Direcció General de Cooperació Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a través del Servei de Biblioteques amb la col·laboració de les biblioteques del Sistema de Lectura Pública de Catalunya. La consolidació i èxit d'aquesta iniciativa rau en la col·laboració a nivell local entre les biblioteques públiques, els cellers, les cooperatives, els consells reguladors de cadascuna de les denominacions d'origen i, a nivell nacional, en la implicació de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i l'INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi).