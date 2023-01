S'obre el concurs públic per escollir qui redactarà el projecte de rehabilitació de l'Anònima

Uns Next Generation que també contemplen la rehabilitació de la Torre Lluvià

L'ha aprovat, en, les bases per aldestinat a escollir l'que haurà de redactar el, amb la previsió que estigui redactat després de l'estiu . Elper a la redacció del projecte va publicar-se dilluns al Perfil del Contractant i el termini de presentació d'ofertes clou elL'adjudicació del contracte tindrà per objectiu la redacció del projecte de rehabilitació de lesi de lade l'Anònima. L'actuació abarca unade sostre construït de. D'aquests, 280 correspondran ad'ampliació de l'edifici. El projecte contempla, entre altres actuacions, la; la; la; la; l'd'una part de l'edifici, i l'per resoldre'n l'accessibilitat.La construcció es rehabilitarà a través d'unadels fons, en el marc del. Tal com l'Ajuntament va explicar recentment, l'Anònima acollirà la seu de, la novadel consistori, que s'ubicarà a les antigues oficines. Es calcula que ProManresa pot tenir un potencial d'usuaris de prop de, la qual cosa suposarà, vaticina l'equip de govern de la ciutat, "unimportant d'activitat en el que és un punt estratègic del". A banda, el conjunt de l'Anònima també acollirài tindrà un espai dedicat a lai a la promoció de lesEl Ministeri deva aprovar la sol·licitud de l'Ajuntament de Manresa per incloure l'Anònima al programa de rehabilitació d'edificis públics finançats per la. En aquest sentit, la inversió dels fons Next Generation serà de; uns diners que no aniran únicament a aquest equipament del Centre Històric, sinó que també serviran per dur a terme la segona fase de, amb. Igual que en el cas de l'Anònima, l'Ajuntament japer el egir l'equip d'arquitectes que en redacti el