Mireia Guarner, subcampiona de Catalunya absoluta de cros

L'ha completat un molt bon cap de setmana en els àmbits atlètics on ha estat present.Diumenge, a Mataró, en elde cros,es va proclamar subcampiona de Catalunya absoluta de cros. La seva companya de clubva entrar en cinquena posició iva ser setena. Tant Guarner com Guerrero s'han assegurat plaça en la selecció catalana de cros que pendrà part a Ortuella en l'estatal de cros el proper 29 de gener., per la seva part, va quedar tercera en la categoria sub12.A Sitges, en la Mitja Marató, destacada actuació del triplet de l'Avinent Manresa format per(2on absolut amb 1h12'24"),(4rt absolut amb 1h13'23") i(10è amb 1h15'12"), Un bon test per als tres atletes manresans de cara al seu objectiu de Marató que está centrat en el proper 19 de febrer a Sevilla.A Gallur (Madrid), rècord d'Espanya W65 en 60 metres llisos de la velocista, que va aturar el cronòmetre en uns excel·lents 9"25.Rècord de Catalunya M55 en 10km ruta del solsoní de l'Avinent Manresa, al marcar 32'47" en la prova disputada a València diumenge.