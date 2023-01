Què hi faran, demà al Casino, Toni Cruanyes, Alfred Bosch i Antoni Vives?

Sobre el premi

La sala d'actes delacollirà aquest dimecres,, a les, la presentació de les quatre obres finalistes alen un acte d'entrada lliure i gratuïta que comptarà amb la presència de tres dels quatre candidats a endur-se el. En aquest sentit, hi seran presents, autor d', que signa, i, amb el seu. La quarta finalista és, autora d', que tot i no poder participar de l'acte in situ (viu a Menorca), presentarà la seva obra per. Els encarregats de conduir-lo seran els escriptors i membres de la junta d'La vint-i-tresena edició del premi Joaquim Amat-Piniella, que convoquen conjuntament Òmnium Bages-Moianès i l', té la voluntat de reconèixer una obra publicada que se centri o reflecteixi algun delsi compta amb una dotació econòmica deper a l'obra guanyadora.Eldel guardó tindrà lloc el, a les set de la tarda, a l'de Manresa, en el marc de les activitats al voltant de laEld'enguany està format per, escriptor;, bibliotecària de la biblioteca del Casino;, escriptor;, periodista de la secció de Cultures de Regió7;, escriptor i periodista, i, periodista i presidenta d'Òmnium Bages-Moianès.