Ferran Verdejo presenta la seva candidatura a alcalde de Cardona en conversa amb Illa

Dijous passat, acompanyats del grup parlamentari socialista, van realitzar un diàleg on el candidat a l'alcaldia de Cardona va presentar les seves línies del projecte per governar el municipi, en unple fins el galliner.El candidat a l'alcaldia de Cardona va exposar elpel que considera el canvi que necessita Cardona per encarar una nova etapa en el municipi. La reindustrialització del municipi, l'accés a l'habitatge, la neteja i la seguretat van centrar els eixos del candidat cardoní en les seves intervencions.Verdejo va exposar, també, la feina realitzada des de "unaper a la ciutadania" amb propostes pel municipi que s'han fet realitat com els darrers pressupostos participatius on es va donar veu al municipi o inversions plantejades pels socialistes en les eleccions del 2019 com la millora de la zona esportiva deSalvador Illa, per la seva part, va assenyalar el model de fer oposició del candidat cardoní com eli per ser útils als ciutadans. Illa va mostrar el total suport al candidat i al projecte dels socialistes a. També, en clau catalana, el cap de l'oposició al Parlament va remarcar la importància de les propostes socialistes als pressupostos per tal de fer avançar Catalunya.A l'acte van assistir els diferents diputats i diputades delal Parlament de Catalunya, la plana major de la Federació del Bages, Berguedà i Solsonès i de la Joventut Socialista de Catalunya d'on el candidat n'és el Secretari d'Organització Nacional.