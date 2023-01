Obertes les inscripcions per participar al projecte juvenil Dinamitza't del CAE

Eldurà a terme una nova edició del projecte, una iniciativa adreçada a joves d'entre 18 i 29 anys inscrits al(SOC) que té com a objectiu millorar la seva qualificació personal per afavorir la sevaa l'àmbit de les activitats de lleure. De la mateixa manera, es reservaran places perquè també hi puguin accedir dues persones treballadores.La sisena edició del projecte compta amb un curs formatiu que permet als joves obtenir el certificat professional dei el. Aquesta formació s'iniciarà el 27 de febrer i inclourà 160 hores de pràctiques en entitats i activitats de lleure. Les sessions es duran a terme de dilluns a divendres des de les 09.30h fins a les 13.30h. Paral·lelament, també s'oferiran formacions especialitzades de Manipulació d'Aliments, El joc com a element dinamitzador i Temps lliure, i discapacitat amb menors amb Necessitats Educatives Especials (Vetllador escolar).En aquest sentit, la iniciativa consta d'un acompanyament i orientació personal i professional a les joves participants. Paral·lelament, una de les novetats d'aquesta edició és l'ampliació de les sessions de, les quals tenen com a objectiu treballar les competències emocionals a través d'una metodologia participativa afavorint el creixement a nivell personal. Aquestes sessions aniran a càrrec de l'entitat(Associació de Recerca Cultural i Socioeducativa).A més a més, el projecte Dinamitza't ofereix als seus participants visitar i conèixer centres de treball on la figura delhi és present, així com participar activament en l'organització i execució d'activitats socioculturals de la ciutat que els permeti autovalorar les seves competències com a futurs/es monitor/es.Dinamitza't compta amb un equip integrat per unaque gestionarà les diferents actuacions del projecte i durà a terme el seguiment individualitzat i grupal de tots els participants, i una prospectora que actuarà com a acompanyant en la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu.Per ampliar la informació es pot trucar al telèfon del CAE (93 872 57 89) o bé al (722290240), o enviar un correu a projectes3@cae.cat . A través del compte del CAE d's'ha penjat una publicació amb l'enllaç per accedir a un formulari i omplir com a persona interessada en el projecte.Aquesta actuació està promoguda i impulsada pel(SOC) amb fons rebuts del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).