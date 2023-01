Pedro Martínez: «El nostre bon moment hauria d'haver arribat més endavant»

Mumbrú creu que el seu equip ha estat superior en tres de les quatre quarts

Les dificultats per aguantar els duels u contra u i la superioritat del València Bàsquet en el rebot han estat dues de les claus que expliquen la derrota del Baxi Manresa "malgrat haver fet un bon partit".ha afegit que "ens falten coses per guanyar en pistes com aquesta".Per al tècnic del Baxi Manresa els millors moments del seu equip. "En un món ideal, el moment de bon joc no hauria d'haver estat al segon quart. Hauria d'haver estat més endavant. Però això no pots escollir. Ho fas quan pots", ha explicat l'entrenador del conjunt bagenc. Arribar al descans amb nou punts a favor ha deixat molt temps al València Bàsquet per reaccionar.Pedro Martínez ha rebut unaquan l'han presentat per megafonia. El tècnic ha explicat que l'estima és mútua i que sempre li agrada tornar a València. Tot i això, no ha volgut valorar la temporada del conjunt taronja i prefereix centrar-se al deu equip.Tampoc ha volgut crear nexes entre el partit jugat ai la resta de la temporada i que en cada partit hi ha bons i els mals moments. Però ha admès que el seu equip paga molt els mals moments. Pedro Martínez no considera dramàtic perdre en una pista d'però es preocupa quan mira la classificació.L'entrenador local,, ha vist un bon inici del seu equip que també ha estat superior en dos dels altres tres quarts. En canvi, ha reconegut que al segon quart han estat malament sobretot en la pèrdua de pilotes.