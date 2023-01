Quantes actuacions han hagut de fer els Bombers al Bages i al Moianès degut al vent?

Qui més qui menys, aquestasegur que ha sentit la intensitat amb què ha bufat el. De fet, estàvem previnguts:ja va anunciar que activaria, al llarg de tot el dimarts, la fase d'per risc de vent a Catalunya () i va fer una crida a extremar laen un context meteorològic que, a lesi del litoral i prelitoral barceloní i tarragoní, podria arribar aTot i que els episodis de ventades més accentuades tindrà lloc durant el, aquest matí de dimarts, el cos deha rebut un total deal Bages i al Moianès derivats de les intenses ràfegues d'aire. Tots ells provinents de. El primer s'ha registrat a les 06:27, quan un veí del municipi ha trucat alertant que unde dintre del recinte de l'escola pública del poble havia caigut cap al carrer i dificultava el pas dels vianants. El segon s'ha rebut a les 08:03, i el protagonista també ha estat un arbre que s'ha desplomat al carrer dels Pinarets. El darrer avís ha tingut lloc a les 08:53, i s'informava que al carrer Balmes s'estaven desprenentde les teulades d'algunes cases.Referent a aquest darrer avís, Protecció Civil ha insistit molt a la població que retiri tots els objectes "susceptibles de caure a la" des de balcons, terrasses, terrats i altres. Aixó mateix, i en el moment en què el vent sigui intens, es recomana evitar situar-se en punts que puguin provocar, com ara zones amb arbres o murs que no siguin estables, així com extremar les precaucions a les