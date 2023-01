​El BAXI Manresa planta cara al València però no en té prou (103‑92)

El bon partit que ha fet eldurant força minuts no ha estat suficient per imposar-se al. L'equip deha estat capaç de passar de perdre de 12 punts a guanyar de 12 als primers minuts del. Però les estrelles de l'equip valencià han aparegut per evitar la sorpresa.han mostrat una vegada més el seu poder. Han anotat 17 punts cadascú.ha recordat al de la temporada passada i ha repartit 12 assistències.El cinc inicial del Baxi Manresa l'han format Dani Pérez,. El del València l'han integrat. La iniciativa als compassos inicials ha correspost a l'Pérez era el jugador bagenc que més responsabilitats assumia en atac (9-6, minut 3). El rebot afavoria clarament el València Bàsquet i això els donava segones i terceres. Un increment en la duresa dels jugadors d'els ha permès obrir ràpidament un forat que era molt perillós per les esperances del Baxi Manresa.feia rotar els seus jugadors però no era capaç de trobar la. Nomésera capaç de sumar en atac. El polonès ha anotat sis punts que han evitat que el mal fos més gran a l'acabar els primers deu minuts. Insuficient perquè el Baxi Manresa hi arribés amb un marcador ajustat (23-15).Els manresans han reaccionat al començament del. Un parcial de 0-6 acostava el Baxi Manresa a només dos punts. Fins i tot, els manresans han disposat d'unper igualar el. El València Bàsquet ha trobat recursos per mantenir-se davant però a diferència del primer quart els de Pedro Martínez no es desenganxaven del seu. Un triple defeia que Mumbrú reunís els seus jugadors (27-26, minut 14). Després del temps mort, el Baxi Manresa ha estat capaç d'avançar-se per primer cop al marcador gràcies a Geben. Els locals s'han recolzat en Klemen Prepelic iquan el partit havia canviat respecte pocs minuts abans.L'equip bagenc estava molt mésen defensa i això li permetia tenira la contra. La rèmora seguia sent el rebot en defensa. El Baxi Manresa era incapaç de tancar-lo i els locals tenien noves oportunitats. Això no ha impedit la renda bagenca anés creixent.ha aconseguit duesamb tir addicionals en dues jugades consecutives. Al descans, la situació havia voltat com una mitja respecte els primers deu minuts. El Baxi Manresa guanyava 42-51. Pérez tancava els primers vint minuts havent repartit deu assistències.El Baxi Manresa ha aguantat la sortida del seu rival tornant dels vestidors. Geben seguia lúcid de cara ai continuava anotant. Undel lituà situava una màxima renda a favor del seu equip (46-58, minut 23). El València Bàsquet s'encomanava a dues estrelles com sóni Bojan Dublevic per no quedar enrere d'una forma gairebé definitiva.ha entrat en joc per evitar que la reacció del seu rival fos més ràpida. Tot i això, les 'taronja' s'anaven acostant al Baxi Manresa. Lopez-Arostegui situava el 65-66 i feia demanar una Pedro Martínez.ha emergit amb dos triples seguits. L'italomaericà, que no havia anotat fins llavors, encara ha tingut temps de sumar una cistella de dos punts que ha servit perquè el seu equip tanqués el tercer període un punt amunt (73-74).Unde Kyle Alexander i la quarta personal de Ferrari significaven un mal inici delper al Baxi Manresa. Pérez també tenia quatre faltes. La dinàmica afavoria els valencians. L'equip bagenc aconseguia mantenir-se dins el partit tot i anar a(87-83, minut 35). Pérez queia eliminat i poc després Dublevic anotava un triple que podia ser letal. Jones hi posava els deu punts entre els dos equips amb poc més de tres minuts per jugar. Aquests minuts els Baxi Manresa els ha jugat sense base pur ja que Ferrari també ha estat eliminat. Ha estat unque altra cosa. El 103-92 torna el Baxi Manresa a la zona de descens. La bona notícia és que els cinc darrers classificats de lahan perdut tots.: Carlos Cortés, Juan de Dios Oyon i Carlos Merino han xiulat el partit. Han eliminat Dani Pérez i Frankie Ferrari. Dani Garcia ha estat una vegada més el jugador descartat a la convocatòria del Baxi Manresa.