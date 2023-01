Musa Sagnia es converteix en jugador del primer equip del Baxi Manresa

La millor, i gairebé, única bona notícia delaquesta temporada ha estat la irrupció de l'aler. Aquest bon rendiment li ha permès deixar de ser jugador vinculat i passar a formar a la primera plantilla com a jugador de ple dret.L'ha jugat en onze dels quinze partits de la Lliga Endesa i ha acreditat unes mitjanes de 5,1 punts, 2,7 rebots, 0,3 assistències, 0,5 taps i una valoració de 5,9 per partit en quinze minuts a la pista.Sagnia va arribar al Nou Congot a l'estiu del 2020 procedent delper formar part de l'equip júnior. Aquell mateix any va jugar algun partit amb el, aleshores vinculat del Baxi Manresa, a la lliga EBA. La temporada passada va fer un salt endavant i va marxar cedit al Zentro Basket de Madrid de la LEB Plata. Aquesta temporada, la lesió de Guillem Jou li va obrir les portes del primer equip si bé administrativament va ser inscrit amb el CB Mollet també de la LEB Plata. Amb els vallesans hi ha jugat un sol partit abans de passar a tenir fitxa del primer equip.