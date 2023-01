El Baxi Manresa enceta a València un tram complicat de temporada

Elté un complicat partit davant el(diumenge, 17.00h. Movistar Deportes 2) després de la dolorosa derrota de fa una setmana contra el Casademont Saragossa . Els bagencs comencen contra el conjunt taronja una sèrie de quatre partits de gran dificultat. Pedro Martínez va explicar a la roda de premsa després del duel contra els aragonesos que el Baxi Manresa quedava en una situació que no era "còmode" i que preferia no pensar massa en el calendari.La setmana ha passat sense sobresalts en l'aspecte físic. Tot i que algun jugador s'ha perdut algun entrenament tota la plantilla estarà disponible per jugar aquest cap de setmana. Un d'aquests jugadors és. El gambià ha patit problemes a l'espatlla però no es tracta de cap dolència greu. Sagnia ha rebut aquesta setmana la bona notícia que passa a formar part de la primera plantilla del quadre manresà. en canvi, qui ja no jugarà més amb el Baxi Manresa és Tyson Pérez. Pedro Martínez no ha fet cap retret al jugador hispanodominicà. "Ha estat un bon professional però li ha pesat estar un any sense jugar i venir encara lesionat. Això l'ha condicionat moltíssim i no podia seguir el ritme de l'equip. Però no li podem retreure res", ha comentat l'entrenador del conjunt manresà.Durant la setmana, el Baxi Manresa ha intentat adaptar-se a les dificultats que li plantejarà el València Bàsquet mentre al Nou Congost es segueix treballant per integrar els nous jugadors. Els dos darrers fitxatges,, juguen a la posició de cinc i la dinàmica ha estat que el nord-americà sigui el relleu del lituà.incideix que "les posicions ja no són com abans. A nosaltres ens és igual que el Vaulet jugui de ‘tres' o de ‘quatre' perquè no hi ha massa diferència entre el ‘tres' i el ‘quatre'. I entre el ‘quatre' i el ‘cinc', tampoc. En el què hi ha diferència és entre el cinc i el tres".Properament, el Baxi Manresa reprendrà la(BCL). Pedro Martínez dona importància a les dues competicions si bé diferencia les conseqüències dels mals resultats en una i altra. "Vivim al dia. Totes les competicions són importants. Òbviament, on hem de reaccionar és a l'ACB perquè la nostra situació és més compromesa. A la competició europea el pitjor que pot passar és que t'eliminin. A l'ACB pots perdre la categoria. Hi ha més en joc a l'ACB", ha comentat.El València Bàsquet lluita per entrar a la Copa. Normalment, els valencians ja hi estan classificats a aquestes alçades de temporada. En canvi, en aquests moments en quedarien fora. A casa acumula un balanç de tres partits guanyats i tres de perduts. Aquesta setmana, els valencians han tingut doble jornada a l'. Dimecres van ser capaços de derrotar l'Analodou Efes i divendres també es va imposar a l'Asvel Basket.Chris Jones, Jasiel Rivero, Jared Harper, Víctor Claver, Sam Vam Rossom, Martin Hermannson i Millán Jimémez seran baixa al València Bàsquet. La direcció de joc és una de les posicions més afectades. Per aquest motiu, diverses fonts apunten que el base del Betis Shannon Evans canviarà properament Sevilla per València. Malgrat les absències, el València Bàsquet continua sent un rival perillós. Pedro Martínez recorda que la temporada passada els valencians van arribar en quadre ali van imposar-se amb gran claredat.Carlos Cortés, Juan de Dios Oyon i Carlos Merino xiularan el partit.