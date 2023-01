Marc Aloy: «A nosaltres no ens sobra ningú»

"Si en només dos anys i mig, amb la guerra i el pitjor context socioecòmic, hem estat capaços de mobilitzar recursos mai vistos, fins a 200 milions d'euros, posar fil a l'agulla a múltiples projectes, què podrem fer en un mandat sencer, si podem treballar encara més intensament?". Aquesta és la pregunta que s'ha formulat l'alcalde de Manresa,, que ha remarcat que "hem plantat moltes llavors, hem aconseguit els recursos per fer-los possibles, i els fruits són en camí i els recollirem". Entre aquests projectes en marxa ha esmentat la Fàbrica Nova, el polígon del Pont Nou, l'Anònima, el carrer Guimerà, el nou model de residus, la recuperació i abaratiment de la zona blava, nous projectes d'habitatge o l'escola Valldaura, entre altres, "per millorar la qualitat de vida de les persones".L'alcalde Aloy s'ha presentat oficialment com aaquest divendres en un acte en el qual ha estat acompanyat per manresans, representants d'entitats i institucions de la ciutat, alcaldes i alcaldesses i les principals autoritats del país, encapçalades pel president de la Generalitat,. Davant de més de 350 persones al, Aloy ha pronunciat la conferència "Construïm el futur de Manresa", en la qual ha repassat l'acció de govern del darrer mandat, que situa la ciutat "en una posició privilegiada per afrontar el futur amb totes les garanties". L'acte ha estat presentat per la la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Manresa,El president de la Generalitat s'ha referit a Manresa com "una ciutat que es fa estimar" i que, amb Marc Aloy com a alcalde, "exerceix elamb voluntat transformadora i valors republicans". Ha destacat l'estima d'Aloy per la ciutat i la seva capacitat de treball i de crear aliances i s'ha mostrat convençut que el seu projecte renovarà la confiança dels manresans. Sobre la negociació dels pressupostos de la Generalitat, ha dit que "és l'hora de la responsabilitat, d'arribar a acords i trobar punts d'entesa. No podem perdre el temps".En la seva conferència, l'actual alcalde de Manresa ha destacat els projectes d'inversions i posada en marxa de nous serveis que s'han dut a terme aquest mandat i que suposen una aposta clara per una ciutat sostenible, dinàmica i que promou l'economia del coneixement. En aquest sentit, ha destacat la inversió de 40 milions d'euros en obra pública dels darrers quatre anys amb actuacions importantíssimes com l'avinguda dels Països Catalans, que ha permès recosir barris i treure trànsit de l'interior de la ciutat, o la transformació de l'entorn de la, amb voreres amples i arbrades i més de 3.000 metres quadrats nous per als vianants.També ha fet èmfasi en elper aquest 2023, el més elevat de la història de la ciutat: "110 milions d'euros que ens permeten donar més i millors serveis". I s'ha referit als 200 milions d'euros compromesos per inversions a la ciutat durant els propers anys, dels quals 150 ja estan finançats. Una xifra que multiplica per cinc la inversió feta en l'actual mandat i que suposa "l'aposta inversora més gran de la història de Manresa". El govern republicà "ha mirat descaradament el futur alhora que gestionava la pitjor crisi sicial econòmica, sanitària, geopolítica i climàtica en dècades", ha considerat.Marc Aloy s'ha centrat en els tres eixos centrals del projecte presentat l'any 2019 (ciutat verda, ciutat dinàmica i ciutat de trobada) i ha rendit comptes dels compromisos que es van adquirir al principi del mandat. En l'àmbit de ciutat verda, ha destacat l'aposta per la, fent de Manresa la segona ciutat catalana amb més busos elèctrics, la recuperació de l'entorn natural del Cardener, el nou servei de recollida de residus, la creació d'una empresa energètica pública, la millora de l'espai públic i la remunicipalització de la zona blava, que en reduirà el preu.En l'àmbit de ciutat dinàmica ha destacat els 5 milions d'euros destinats a, que han permès inserir laboralment 3.000 persones els darrers quatre anys, i el suport a la creació de prop de 500 empreses, amb una taxa de supervivència que és de les més altes de la província de Barcelona. També ha fet referència al desenvolupament del polígon del Pont Nou i a les obres del Parc Tecnològic, dos projectes que s'han desencallat i que permetran disposar de nous espais per a empreses que s'implantin i generin llocs de treball a la ciutat. La reforma del carrer Guimerà, també pendent fa dècades i que es farà realitat el proper mandat, la consolidació de Manresa com a ciutat universitària, l'aposta pel turisme i la tasca en els àmbits de la cultura i l'esport han completat aquest àmbit.Pel que fa a la ciutat de trobada, ha afirmat que "totes les grans ciutats del món són un gresol de diversitat. Som una, i a nosaltres no ens sobra ningú. El que cal és treballar a fons per gestionar aquesta diversitat". Per això, durant el mandat s'han reforçat els projectes socials, s'han doblat les hores del servei d'atenció a domicili, s'han multiplicat les polítiques feministes i LGTBI, s'han triplicat els habitatges d'emergència i s'han aconseguit 8 milions d'euros per millorar el barri del Xup, entre altres mesures per afavorir l'habitatge, entre les quals també ha esmentat els ajuts als propietaris per posar al mercat els pisos buits.Davant del debat sobre la seguretat, Aloy ha desmentit que Manresa sigui més insegura que altres ciutats catalanes, i ha assegurat que s'han posat totes les eines per fer front a les, amb mesures com les càmeres de videovigilància o les patrulles compartides, i també amb projectes socials per anar a l'arrel del problema, i ha dit que "tindrem tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme". En aquest punt ha deixat clar que "no farem populisme ni demagògia, com fa la dreta. Som la Manresa que afronta i resol els problemes complexos amb solucions complexes, no amb demagògia", alhora que s'ha compromès a redoblar els esforços per incrementar el civisme a la ciutat.El projecte de la Fàbrica Nova ha merescut una menció a part per la seva importància i pel que suposa per al futur de Manresa. L'alcalde ha dit que és "una oportunitat única per transformar la ciutat, per, i ja hem aconseguit 10 milions d'euros dels pressupostos de l'estat per iniciar-lo. La partida directa més gran que mai ha rebut Manresa". Aloy ha remarcat que feia 30 anys que "aquell recinte s'omplia de pols", i que "després d'haver passat molts alcaldes i regidors, ha estat un govern d'ERC qui ha despertat el gegant".També ha ressaltat el projecte de soterrament de la línia de FGC que, amb una inversió de 40 milions d'euros,i permetà crear noves zones verdes i transformar l'entorn del Passeig, a la vegada que s'allarga la línia fins a l'Agulla per donar un servei de metro a la Parada i al Parc Tecnològic.En matèria d'infraestructures, ha insistit en la necessitat de millorar les connexions amb tren i per carretera entrei ha demanat al president Aragonès prendre decisions valentes a la C-16 perquè "els ciutadans de Manresa, el Bages i tot l'eix del Llobregat no podem pagar els plats trencats de tan mala gestió".Aloy ha tancat la seva intervenció afirmant que "m'agradaria continuar treballant per aquesta ciutat que estimo i que ha de continuar creixent. En un mandat nou, i amb tota l'empenta per seguir al costat de les persones i fent realitat tots aquests projectes que hem engegat". L'actual alcalde ha expressat també la seva voluntat de treballar amb totes les forces polítiques municipals per sumar per la ciutat i ha tingut paraules d'agraïment per al projecte compartit ambdurant aquest mandat i especialment per a. Marc Aloy ha volgut deixar clar que la ciutat avança quan la construïm entre tots teixint aliances i complicitats amb les institucions, entitats i ciutadania, i sempre buscant el consens. L'alcalde ha manifestat la seva congfiança a seguir exercint un "lideratge engrescador i inclusiu, comptant sempre amb tothom", i ha conclòs que "el meu partit és Manresa"