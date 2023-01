Manresa En Comú Podem aposta per fer entrar treballadors i usuaris al Patronat d'Althaia

va presentar dimarts passat la seva proposta en matèria de salut per a lesdel pròxim 28 de maig, de la mà d', candidata a l'alcaldia,, diputat al Parlament a la comissió de salut, i, infermera de primària i membre de l'executiva de Manresa En Comú.Oliva, va situar la seva intervenció en la situació que viuen les professionals "cuidar els qui cuiden passa especialment per millorar les sevesi dignificar la professió". Per Oliva, "elestà en risc", i les actuacions a plantejar han de tenir "efectes immediats", si es vol acabar amb el dèficit de professionals existent en els col·lectius de medicina i infermeria, i considerà que el que ens ha dut fins aquesta situació és "laen tots aquests anys, sumat a les retallades i a la pèrdua de condicions laborals" i també "els salaris insuficients de les infermeres i les males condicions laborals", que fa que "moltes deixem la professió, ens desgastem i que les properes generacions no vegin cap motiu per estudiar carreres com medicina o infermeria" i reblà "la vocació al final no ho aguantarà tot".Cid, va explicar l'acord de pressupostos de la Generalitat, onha aconseguit que la inversió enpassi del 17 al 20% el 2023, amb el compromís d'arribar al 25% el 2025, "serem la primera comunitat autònoma amb major inversió en primària", també, 100 milions d'euros per a millorar salaris i condicions laborals dels professionals", que ara marxen perquè estan mal pagats i mal tractats, amb jornades i torns impossibles, ja que han de suplir la manca de professionals". El diputat va finalitzar la seva intervenció reclamant que "s'equiparin les condicions salarials entre treballadors de la sanitat" i, també, "repensar el model", per fer-lo més eficient i centrat en la prevenció de les malalties".Pel que fa a l'àmbit local, Querol realitzà un diagnòstic de la situació a Manresa "sabent que des dels Ajuntaments no tenim totes les competències", però que podem "dels manresans, tant des de la salut pública, com vetllant per la millora dels serveis de salut, que es donen a la ciutat". En aquest sentit, va recordar que En Comú Podem va ser "l'única formació política" que va participar en la concentració de les treballadores de, reclamant millores salarials.Per Querol, garantir les condicions laborals dels treballadors de la sanitat "és fonamental per acabar amb les llistes d'espera i que l'atenció que rebem sigui de qualitat". També cal una bona governança que a nivell de ciutat, per l'alcaldable, vol dir "fer servir el càrrec que té l'alcalde alper incidir en la millora de l'atenció i en les condicions laborals de les treballadores". Per aquest motiu va dir "quan governem, això ho entomarem i farem que també treballadors i persones usuàries" formin part del Patronat, per afavorir "una governança més transparent i participada".Per la candidata "no s'entén que tinguem uni que no s'hagi reunit en dos anys, tot i la pandèmia, o què no s'hagi creat l'observatori de salut".En aquest sentit, considerà imprescindible activar-los per "i poder dissenyar i fer la feina de prevenció a través de polítiques de salut pública i salut comunitària adients i per poder avaluar si funcionen o si s'han de modificar".Finalment, Querol apostà per situar les polítiques de salut "al bell mig de les polítiques de l'Ajuntament", tenint en compte, entre d'altres, la situació de població sobreenvellida que es dona a la ciutat i reblà "no n'hi ha prou en tenir una regidoria de Ciutat saludable", cal incidir més i millor perquè aquesta ho sigui de veritat, "no oblidem la contaminació, que és un factor de risc per la salut", per tant, va afegir "la mobilitat sostenible ha de ser una de les primeres polítiques de salut pública".