Falcon & Firkin estrenen any amb el llançament del seu senzill «Un nou demà»

Després d'un any 2022 replet de música, la banda manresanadona la benvinguda a 2023 amb una nova cançó, que està repleta d'esperança. Un nou demà arriba aquest divendres a totes les plataformes digitals com a un veritable i potent himne, que dona la força necessària per enfrontar un nou demà. Un nou demà que permetrà aixecar-se i millorar el que vam fer el dia anterior. Un nou demà en el qual tindrem l'oportunitat de complir els nostres somnis o, almenys, acostar-nos-hi.D'aquesta manera, el grup d'recorda que hem d'agrair tot el que tenim en aquesta vida: des que els ocells ens cantin cada matí fins a poder estar a prop dels qui més estimem o, fins i tot, ser en aquest món i continuar lluitant pels nostres somnis.Una vegada més, Falcon & Firkin han confiat enper publicar el senzill.