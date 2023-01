L'Ajuntament de Manresa promou un catàleg de moda sostenible

L'Ajuntament de, a través de la regidoria d'Acció i Inclusió Social i de la regidoria de Nova Ciutadania i Cooperació, ha impulsat la creació d'un, en un projecte on participen diferents iniciatives tèxtils i entitats socials de la ciutat. La iniciativa s'emmarca en la, que se celebra anualment el mes de maig amb l'objectiu de difondre formes de vida sostenibles, ecològiques, inclusives, justes i solidàries.El projecte rep per nom Més enllà de les aparences, tèxtil amb valors. Els objectius són donar a conèixer l'impacte del consum en l'àmbit dels; donar a conèixer les entitats que es dediquen aen situació de vulnerabilitat i diversitat des d'una mirada inclusiva; promocionarque respectin els drets socials i mediambientals, i construir unque dona protagonisme a les persones en situació de vulnerabilitat i desigualtat social. També aposta peli per una, lliure d'estereotips.D'aquesta manera, amb el catàleg de moda sostenible, l'Ajuntament vol donar visibilitat i promocionar lesi amb un impacte global positiu, tot connectant projectes en el camp del tèxtil responsable amb entitats d'inclusió social. A la vegada, que es donen conèixer a la ciutadania els pilars de la Festa del Riu.El primer resultat d'aquesta iniciativa consisteix en agrupar les entitats en un díptic i una web explicativa . Amb aquest material, es dona a conèixer lesdel territori i les alternatives per a un tèxtil amb valors.En paral·lel, es continua elaborant unamb informació àmplia sobre una moda sostenible i que millora l'entorn. Es podrà consultar a partir de la primavera al portal del projecte, coincidint en el moment en què s'anunciï la nova edició de la Festa del Riu. El catàleg constarà d'un reportatge fotogràfic amb models voluntaris que participen a diferents entitats socials. Les fotografies han estat elaborades per. El disseny ha anat a càrrec d'alumnes de l'Les peces tèxtils del catàleg han estat creades per lesCotó Roig, Macropus, Taller de la Tieta, Weli Weli, Moltacte, l'Associació Comerç Just i el Consum Responsable, Solidança, L'Armari d'Eco, Killing Weekend i la Fundació Vicenç Ferrer. Les entitats socials participants són Ampans, Caritas, Creu Roja, Entre Tothom, Institut Guillem Catà i Fundació del Convent de Santa Clara.La roba que formarà part del catàleg ja es pot trobar a lesparticipants i també a les parades que s'instal·laran a la propera Festa del Riu.