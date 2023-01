El rugby tornarà al Congost aquest cap de setmana després de la pausa de Nadal

El complex esportiu delserà escenari aquest cap de setmana d'un bon grapat de partits de rugbi de diverses categories per tornar a l'activitat després de les festes de nadal i reis. L'equip sènior del CR Manresa disputarà el seu partit de la jornada 3 del grup Nord de ladavant delde Girona que arriba en la posició de cuer (tot i que amb un partit menys que els manresans, actualment en la segona posició de la lliga). El partit es disputarà dissabte i començarà a les 4 de la tarda.Aquest mateix dissabte al matí, també al camp del Congost, hi haurà partit delsub18, a 2/4 de 12 del migdia contra el(sisena jornada de la Tercera divisió de la categoria). Seguidament, serà el sub14 del conjunt osonencbagenc qui competirà contra ela l'1 del migdia, amb l'objectiu d'obtenir la primera victòria en quatre jornades de la Tercera catalana. Per la seva banda, el Catalunya Central sub16 es desplaçarà diumenge a la tarda a la Teixonera de Barcelona per competir contra ela partir d'1/4 de 5 de la tarda.El sènior femení del Catalunya Central també torna a la competició després de tres setmanes sense partits amb un desplaçament a(11 del matí de diumenge), clau per a les seves aspiracions de poder disputar les semifinals de la Primera Catalana. El GEiEC arrenca la primera volta amb una victòria més (3) que el Catalaunya Central.Finalment, durant tot el proper dissabte, també tornarà a Manresa la Lliga Catalana deamb la participació dels tres equips catalans en format de concentració durant tota la jornada, al pavelló del Vell Congost de Manresa. El, elsi eljugaran durant dos caps de setmana la Lliga Catalana, i aquest dissabte es disputarà la primera jornada de la competició amb els següents horaris de partits: 10h: BUC Barcelona vs Spartans Granollers; 13h: Manresa WR vs Spartans Granollers, i 16h: Manresa WR vs BUC Barcelona.Elés l'actual campió de la competició, després de guanyar la primera edició de la Lliga Catalana de rugbi en cadira de rodes que va finalitzar l'abril de 2022.