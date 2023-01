L'aeròdrom de Sant Fruitós entra en un intent de rècord Guiness de paracaigudisme

Els detalls del repte

El centre de paracaigudisme deha estat l'escenari aquest dijous de l'intent d'aconseguir un noude fer seten set dies i en set continents diferents. L'ha acollit amb èxit el salt d'un repte solidari que protagonitza un grup de setze paracaigudistes exmembres de l'equip d'operacions especials de l'exèrcit nord-americà.L'aventura de l'expedicióva començar dilluns amb el primer salt a l', va continuar dimarts ai dimecres van saltar als. Després del salt d'aquest dijous a Sant Fruitós de Bages el grup té previst continuar aamb l'objectiu de completar el repte amb un darrer salt als Estats Units. A Europa l'expedició ha escollit el centre de paracaigudisme de Barcelona per la seva proximitat amb l'aeroport.El grup de paracaigudistes s'ha fixat com a objectiu aconseguir recaptar 7 milions d'euros que es destinaran a 1.400 beques per als fills i les parelles delsen les operacions de l'exèrcit nord-americà. Els fons recaptats es donaran directament a l'associació Folds of Honor.