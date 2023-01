Manresa acollirà una Audiència Memorial, amb testimonis de la Guerra Civil i la dictadura franquista

El dimecres 25 de gener, a les 6 de la tarda, a l'auditori de la Plana de l'Om de Manresa, tindrà lloc la celebració d'una. L'Audiència Memorial és un acte d'escolta, reconeixement i reparació dedicat a totes les víctimes i diverses generacions afectades per lai la. És un acte pioner a partir de la història de vida de persones que van patir les conseqüències deldel juliol del 1936, el període revolucionari, la guerra i la dictadura franquista, incloent la clandestinitat i les lluites per les llibertats.Amb aquest acte es convida a trencar el silenci sobre fets de la Guerra Civil i la repressió de la dictadura, a participar en eli a posar en valor la capacitat de resiliència individual i col·lectiva.És un acte obert a tothom, organitzat per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Manresa amb la participació d', centre de mediació, i l'La sessió serà facilitada per la manresana, ambdós guardonats amb elde la Generalitat de Catalunya precisament per les Audiències Memorials.