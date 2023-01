Mags d'arreu del món seran dissabte a Manresa a l'onzena La nit dels genis

La sala gran deldees convertirà aquest dissabte a les 8 del vespre, en l'escenari de l'onzena edició de, elque per onzè any consecutiu reunirà mags reconeguts internacionalment que des d'aquest dijous i fins dilluns participen en una trobada de mags alAquest any, prendran part a la trobada, una part dels quals actuaran dissabte al Teatre Kursaal: Pau Borrell (Catalunya), Mag Ramó (Catalunya), Laia Baulenas (Catalunya), Christian Cooker (Catalunya), Ernesto Fontalba & Andrea (Espanya), Adrian Soler (Argentina), Andrea Baioni (Itàlia), Andrei Ignat (Itàlia), Dario Adiletta & Mirela (Itàlia), Eberhard Riese (Alemanya), Nikolai Striebel (Alemanya), Maurice Grange (Alemanya), Vadim Gordeev & Elena Gordeev (Rússia), Maxim Gladstain (Rússia), Kenris Murat & Aurelia Komur (Turquia), Serge Carpenter (Bèlgica), Yannis Why (França), Thomas (França), i també els mags catalans Xavier Tapias i May Closa, organitzadors de la trobada.La gala va sorgir arran de la trobada de treball que des de fa 13 anys organitzen una vintena de mags a Sallent, en què mostren els uns als altres. Aquesta serà l'onzena vegada que els participants tindran l'oportunitat de mostrar aquest treball en públic en aquest Festival Internacional que enguany acollirà el Teatre Kursaal i que en algunes edicions s'ha fet al. Una gala que aquest any ens mostrarà una màgia essencialment còmica, amb grans il·lusions i màgia general.Durant la tarda de dissabte al Kursaal, els mags que participen al claustre del Pont de Cabrianes faran una trobada amb mags de l'per compartir idees i experiències.Tant aquesta gala fruit de la trobada que es fa a Cabrianes, com elque es va celebrar a Manresa el 2021 i eldel 2017 han posat la ciutat de Manresa al mapa en el sector de la màgia a nivell mundial.Lesper assistir a La nit dels genis de dissabte tenen un preu de 15 euros, (12 euros amb carnet Galliner, majors de 65 anys i menors de 30), es poden comprar a les taquilles del Kursaal i per internet