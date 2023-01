Les empreses del Bages no aproven en digitalització el 2022

El 70% de les empreses no tenen una web segura

Ladelestà molt lluny del nivell necessari per tenir competitivitat. Aquesta és a la conclusió que arriba l'auditoria feta des de la consultoria, on es comprova que la majoria d'empreses tenen greus errors a les seves pàgines web.L'estudi, elaborat per la consultoria manresana Orvit Digital, amb la col·laboració de, analitza per primera vegada el nivell de digitalització de les webs de les principals empreses del Bages.La majoria d'errors que es troben són per falta d'inversió. Les empreses no dediquen els recursos necessaris perquè la seva pàgina web els ajudi a aconseguir els seus objectius. Això fa que el 80% de les empreses tingui elso que el 90% tingui problemes amb laCom a conseqüència, només el 38% de les empreses tenen una tendència de, mentre que el 62% restant estan estancades o cauen. I un fet encara més greu: només un 10% de les empresesquan un usuari busca els seus productes o serveis.Aquesta falta de digitalització pot venir pel fet que la majoria d'empreses de la comarca són del, un sector que, en l'àmbit digital, ha anat sempre a remolc de les grans empreses tecnològiques o de sectors com la moda, viatges, etc. i que s'ha de posar les piles per no quedar-se enrere.Laés un altre element en què les empreses suspenen, segons l'estudi. Només al voltant d'un 30% de les empreses el treballen correctament. Això implica que les dades que s'hi introdueixen poden ser robades per terceres persones, un problema crític.La velocitat web, també important, és un dels elements menys treballats, ja que el 90% de les empreses no compleixen amb els requeriments mínims de Google.El sector industrial, molt present al Bages, té un volum d'exportació proper al 30%. No obstant, l'estudi demostra que les empreses no tenen les seves pàgines web ben treballades per. Un 60% no té les pàgines multiidioma ben configurades, mentre que d'aquests, un 32% té greus problemes de configuració. Això implica que les pàgines poden no mostrar-se en l'idioma correcte als usuaris.Totes aquestes mancances fan que, durant els últims 2 anys, el 24% de les empresesi un 38%. Només un 38% ha crescut en l'àmbit digital, tot i la gran explosió del sector.