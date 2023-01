Usuaris de la Fundació del Convent de Santa Clara aprendran a elaborar menús saludables

Amb l'objectiu d'ensenyar a elaborara baix cost, les nutricionistes, de l', i, de la Fundació, impartiran dos tallers per a persones usuàries de ladeEls tallers tindran lloc aquest mes de gener al local de lade Manresa (ctra. de Vic, 162). El primer es farà dilluns vinent, 16 de gener, i consistirà en una formació teòrica sobre alimentació saludable i consum de sucre, aprofitament alimentari, trucs i estratègies per fer una compra econòmica i saludable, i per aprendre a combinar els aliments i realitzar un menú setmanal a baix cost. La segona sessió, que serà pràctica, es farà el 23 de gener i tindrà com a objectiu mostrarfets a partir de la caixa de menjar bàsic que proporciona el Banc d'Aliments a lesque atén la Fundació. Les receptes seran fàcils i econòmiques. S'hi explicarà, per exemple, com cuinar al microones o com aprofitar coccions diverses quan es cuina al forn.Aquesta iniciativa té com a finalitat millorar l'de què disposen els usuaris de la Fundació, facilitar-los nocions de cuina, reduir el consum de sucres i lluitar contra situacions com el colesterol elevat i l'excés de pes, entre d'altres.A instàncies del, els equips d'atenció primària han incorporat el darrer any la figura dels dietistes-nutricionistes, l'objectiu dels quals és promoure activitats per potenciar els hàbits i actituds de vida saludables, els canvis de conductes relacionades amb els factors de risc i el foment d'una alimentació equilibrada al llarg de les diferents etapes de la vida, de manera individual, familiar i comunitària.