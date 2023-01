El nou edifici de l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós queda oficialment inaugurat

Aquest dimecres ha quedat inaugurat de forma oficial el nou edifici de l'de, que va posar-se en funcionament amb l'inici de curs aquest passat mes de setembre.Un grup d'infants, acompanyats pel conseller d'Educació,, per l'alcaldessa,, pel regidor d'Ensenyament,, i per la directora del centre,, han descobert la placa inaugural de l'edifici sota la mirada de tots els infants i famílies del centre.En el torn dels parlaments, s'ha donat veu a tres joves que van ser elsara fa setze anys, quan es van instal·lar els barracons provisionals. Alhora també han pres part de l'acte dos alumnes que actualment cursen 6è de primària i que han pogut gaudir finalment del nou edifici en el seu darrer curs de la seva etapa d'educació primària. L'acte d'inauguració ha finalitzat amb una festa ambi xocolatada al pati de l'escola.Prèviament a la inauguració, el conseller ha visitat les dependències de l'Ajuntament on ha signat el. Durant l'acte l'han acompanyat l'alcaldessa, el regidor d'Ensenyament, la delegada del Govern a la Catalunya Central,, la directora dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central,, així com altres regidors del consistori.Posteriorment, han mantingut una reunió de treball on s'han tractat diferents temes de l'àmbit educatiu que afecten el municipi.Al migdia la comitiva ha compartit unamb les direccions dels diferents centres educatius del municipi i posteriorment han fet una visita a les noves instal·lacions i han pogut veure el funcionament del centre visitant diverses aules.