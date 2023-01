Tall de trànsit al carrer Remei de Dalt, dissabte al matí

L'Ajuntament deha comunicat que aquest pròxim dissabte 14 de gener, de 2/4 de 10 del matí a 2/4 de 3 del migdia, esdel, entre la plaça Hospital i el carrer Reparadores, amb motiu de la implantació dea la calçada (màquina elevadora i camió) per als treballs de buidatge d'un pis de l'edifici número 22 al carrer Remei de Dalt.Amb motiu d'aquests treballs els vehicles autoritzats accediran i sortiran de l'des de plaça Hospital (tram del carrer Remei de Dalt entre la plaça Hospital i el carrer Reparadores). Per una altra part, els vehicles accediran a carrer Remei de Dalt per carrer Reparadores i en sortiran per plaça Remei (tram entre carrer Reparadores i plaça Remei).