El Casino acollirà una conferència de Rubén Verdú, en el marc de l'exposició «Matèria d'exercici»

Elacollirà aquest divendres, 13 de gener, a les 7 de la tarda, la conferència Sapiens Lux, a càrrec de l'artista(Caracas, 1962). És la darrera conferència vinculada a l' exposició Matèria d'exercici , que es va estrenar el novembre passat i que finalitza aquest pròxim diumenge, 15 de gener. Es tracta d'una mostra en què diversos artistes han reflexionat sobre el llegat d'en el món contemporani.La presentació de Rubén Verdú es basa en una part de la recerca que l'artista ha realitzat amb el projecte, que es mostra a l'exposició. Tal i com explicarà durant la conferència, el segell de lamostra el monograma IHS envoltat d'una corona de raigs de llum. Aquesta composició, en el context del llenguatge visual contemporani, té pinta de sol. La funció iconogràfica d'aquest símbol indica això: una ambició, substituir la grandesa de l'astre per la destresa retòrica de l'ésser humà. Per articular tot allò que comporta fomentar aquesta ambició al planeta, l'ésser humà s'ha de dotar d'espais d'excepció. La conferència de Verdú està pensada per evidenciar allò que podríem percebre com la lògica natural d'aquests espais i com aquesta lògica pot complementar i ajudar a entendre el llegat de Sant Ignasi dins el moment actual.El treball de Rubén Verdú està totalment afectat per l'. Tal com afirma l'artista, estem sotmesos a la "disciplina de l'ull", aquesta mena deque ens imposa la mirada. És precisament aquesta expansió implacable del que és visual la que l'artista intenta articular en el seu. No s'inclina per cap tècnica ni mitjà en particular. El seu interès és purament dialèctic, sense pretendre anar més enllà del que és estrictament relacional, de tot allò que pugui presentar una dinàmica potencialment desestabilitzadora.