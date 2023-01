Antiavalots per detenir un home de 45 anys per violència domèstica a Manresa

Agents delshan detingut aquest dimecres a la nit un home de 45 anys com a presumpte autor d'un delicte de, després que un ampli dispositiu policial tingués tallada la plaça Sant Ignasi de Manresa mentreaccedien a l'habitatge on es trobava l'individu.Els fets han passat sobre 2/4 d'11 de la nit quan tres patrulles de Mossos d'Esquadra han atès un requeriment pera la plaça Sant Ignasi, 9, de. Quan han arribat a lloc han pogut parlar amb la víctima a peu de carrer, però no han accedit a l'habitatge on hi havia el presumpteAl seu pis, l'home o s'ha tancat per dins o tenia una actitud violenta o algun tipus d'arma, de manera que els agents han requerit la presència d'antiavalots per arribar-hi i. En casos de violència domèstica, la policia catalana no dona segons quins detalls. Sigui com sigui, han arribat dues furgonetes delsi els agents, en formació de filera, han accedit a l'immoble on després d'uns minuts han tornat a baixar amb l'home detingut.Mentre ha durat l'operatiu, la plaça Sant Ignasi en direcció al carrer de les Escodines ha estat. La víctima no ha requerit atenció sanitària al lloc dels fets.