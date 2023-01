La consellera Jordà posa la instal·lació del pavelló d'Avinyó com a «exemple» de transformació verda

La consellera d'Acció Climàtica,, ha visitat aquest dimecres la instal·lació fotovoltaica del, propietat de l'Ajuntament, que ha posat com a "exemple" de laque ha de fer Catalunya i del nou model energètic cap al qual ha d'avançar el país.La instal·lació d'té una potència de 97,7 kW, pot generar fins al 54% de la demanda del pavelló i funciona com a autoconsum compartit, ja que dona servei a diferents equipaments municipals: el pavelló municipal, l', l'edifici de l'Ajuntament, la, la biblioteca i els locals de la gent gran i jovent. "Parlem d'energia neta, d'autoconsum compartit, d'aprofitament d'espais antropitzats i de comunitats energètiques; és un model que volem", ha assegurat Jordà. L'equip fotovoltaic ha estat finançat amb 140.000 euros del(PUOSC), i es complementarà amb dues instal·lacions més que permetran no només abastir les instal·lacions municipals, sinó també els habitatges de famílies amb risc de pobresa energètica.La consellera ha recordat que l'autoconsum ja és una realitat a Catalunya, amb més de 50.000 instal·lacions registrades, i ha insistit en la necessitat d'apostar per l'. "Hem de buscar nous models per a l'autoconsum, ja sigui sota el lideratge municipal o en col·laboració amb el sector privat, per apoderar la ciutadania", ha explicat. En aquest sentit, el Govern obrirà en les properes setmanes una línia d'ajuts de 8 milions d'euros per fomentar la constitució de comunitats energètiques mitjançant lesPer la seva banda, l'alcalde d'Avinyó,, ha destacat que el municipi ha estat capaç de "dissenyar i desplegar un full de ruta per a la transició energètica a mida" de les seves necessitats. Vilaseca ha recordat que Avinyó té projectes relacionats amb la biomassa i amb l'energia fotovoltaica, però també amb l'estalvi i l'eficiència energètica. "Treballem per impulsar nous models de consum energètic", ha resumit.