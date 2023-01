Súria aprova la creació d'un servei públic de gestió d'habitatges municipals

comptarà per primera vegada d'un servei públic de, segons va aprovar el ple de desembre per unanimitat. El ple també va aprovar per unanimitat el reglament per a la gestió d'habitatges municipals i les bases reguladores per a la cessió temporal d'habitatges municipals.Segons el reglament aprovat, l'Ajuntament considera que l'ajut a persones i unitats de convivència que es trobin enés una "actuació municipal prioritària i rellevant", ja que el dret a l'habitatge és "un requisit imprescindible per a l'exercici efectiu d'altres drets bàsics, com ara el dret a l'educació o el dret a la salut", a més d'un element bàsic de cohesió social.En el reglament s'hi defineixen elsde la prestació del nou servei, que tindrà en compte les necessitats específiques dels col·lectius de joves, gent gran, persones amb minusvalidesa acreditada, víctimes de violència de gènere i altres col·lectius necessitats.El reglament també preveu la creació d'unaper tal d'analitzar les peticions presentades i la gestió del servei.Actualment, elde l'Ajuntament de Súria està format per tres habitatges en propietat, tots ells adquirits al llarg de l'actual mandat. Es preveu que en el futur se'n facin noves adquisicions per tal d'ampliar la dotació del servei.El reglament del nou servei públic de gestió d'habitatges municipals serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en la seu electrònica de l'Ajuntament.