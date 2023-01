A judici per destrosses en un molí medieval i en un jaciment romà de Navàs amb maquinària pesant

Molí de Cal Cots abans que fos enderrocat. Foto: Cedida

Elde Manresa acollirà el proper dimarts 17 de gener el judici contra un home que està acusat de dos delictes sobre elper haver derruït uni produït destrosses en unal terme de, voraSegons l'escrit de Fiscalia, les empreses de l'acusat van enderrocar totalment el, datat del segle XVI, inclòs en el Pla especial urbanístic (PEU) de Masies i cases Rurals situades al sòl no urbanitzable, i va causar desperfectes "amb" al, inclòs a l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya i protegit pel Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Navàs, amb restes que se situen entre el 284 i el 1492 d.C (Baix Imperi Romà i període medieval).Segons l'escrit de la Fiscalia, en el mes d'agost de 2019, agents del cos d'van descobrir que el Molí de Cal Cots havia estat. Aquesta acció la va promoure el querellat, "actuant en tot moment com a màxim responsable, soci únic i administrador de la seva empresa". L'acusat va decidir que es realitzés aquell enderroc amb desaparició d'aquest bé cultural amb ús deentre finals del mes de maig i principis del mes de juny del mateix any, quedant convertit aquell edifici en una simple acumulació de pedres.L'acusat va causar aquell enderroc tot aprofitant que la seva empresa gaudia d'una autorització per fer unaen atenció a un Pla Tècnic de Gestió Forestal (PTGF) que havia presentat i que havia estat aprovat per l'administració competent. En aquell pla no es preveia la realització de cap rompuda o actuació en les coordenades o espai del molí. A més, l'actuació forestal no es podia fer sense dur a terme abans una, consistent en l'esbrossada i el rebaix del subsòl vegetal de les àrees afectades sota control arqueològic i, si es considerava necessària, excavar rases arqueològiques per a conèixer l'abast i la cronologia de les restes i poder proposarnecessàries per al seu correcte tractament.Aquestes limitacions venien imposades perquè aquelles rompudes concretes se situaven a sobre mateix del jaciment arqueològic de Vilamorós, inclòs a l'i protegit pel Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambientals de Navàs, amb un nivell de protecció integral, per la qual cosa no es podien fer actuacions que poguessin malmetre aquell jaciment amb restes que se situen(Baix Imperi Romà i període medieval).L'escrit de Fiscalia continua assegurant que "malgrat conèixer les esmentades prohibicions a l'actuació i les negatives conseqüències que suposava per a aquell jaciment arqueològic protegit", el querellat va promoure també entre finals de maig i principis de juny de 2019 a través de la seva empresa, que es fessin les rompudes previstes en el PTGF, així com els dos camins d'accés projectats, per la qual cosa es van produir uns danys en aquell jaciment ", ambdel patrimoni cultural", els quals s'hauran de determinar a través d'una intervenció arqueològica de gran abast.El 23 de setembre de 2019, agents rurals van anar a aquells terrenys i van localitzar sobre el terreny sisi un, pertanyents a aquell jaciment i que havien quedat malmesos i al descobert per aquella acció promoguda pel querellat a través de la seva empresa.Fiscalia proposa unaa l'acusat i també demana que la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya faci una valoració dels danys i possibles mesures reparadores del molí i el jaciment, en cas de ser possibles, per incloure-les en la demanda de