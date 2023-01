L'alcaldable d'Impulsem, Joan Vila, deixa finalment els càrrecs de Pimec

, candidat d'a les eleccions municipals de 2023, ha abandonat definitivament tots els càrrecs que tenia a, després que el passat juny ja se n'apartés temporalment. Vila era vicepresident de Pimec Comerç i de Pimec Autònoms a escala nacional, vicepresident de Pimec a la Catalunya Central i president de Pimec Comerç a la Catalunya Central.El candidat d'Impulsem explica que "després de valorar-ho amb el president de Pimec,, vam creure convenient posar punt i final a aquesta etapa i així no generar cap dubte ni debat sobre la, malgrat que encara no hem constituït cap partit i no soc militant d'enlloc, tal i com manen els estatuts de Pimec". A més, Vila destaca que "ha estat un orgull servir al teixit econòmic".Amb aquesta renúncia, Vila se centra exclusivament en liderar unai transversal "en què hi haurà representats diferents sectors de la societat manresana" i que vol sembrar la llavor del "model de ciutat que un ampli ventall de la ciutadania projecta i desitja".Amb l'arribada del nou any, Impulsem Manresa es prepara per afrontar uns mesos de gran activitat que vindran farcits de novetats sobre el projecte. La candidatura treballa a hores d'ara en laque es podria enllestir en poques setmanes, i pròximament també preveu organitzar debats i taules rodones per tractar assumptes claus que afecten la ciutat.