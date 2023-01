Rebaixa temporal del 50% a les targetes T10 i TMes del bus urbà de Manresa

2022, un any de rècord

L'aplicarà unaa les targetes T10 i TMes del. Així ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa l'alcalde de Manresa,, i el regidor d'Urbanisme i Mobilitat,. D'aquesta manera, el cost de la T10 serà de 4,55 euros i el de la TMes serà de 16 euros. La rebaixa es podrà fer efectiva després que el govern espanyol hagi prorrogat els ajuts del 30% que a principis d'agost va anunciar per al, i que en principi havien d'estar vigents fins a 1 de gener de 2023.A l'agost, el preu de la T10 va passar de 9,10 euros a 6,35 euros (-30%), i el de la TMes de 32 a 18 euros, una disminució que en aquest cas va ser del 43%, ja que per decisió municipal es va optar per complementar el 30% que hi posava l'Estat amb un 13% més, amb l'objectiu d'aconseguir una. En la pròrroga d'ara, el govern espanyol ha introduït una modificació, i exigeix als ajuntaments complementar el 30% amb un 20% més per adherir-se als ajuts. D'aquesta manera, lapassarà a valer 4,55 euros i la16 euros.s'aplicarà a partir del 16 de gener. Aquests preus es mantindran fins al 30 de juny, quan els dos títols hauran de tornar a la tarifa que tenien abans de l'agost, segons les dates que ha establert el. Les persones que hagin comprat un dels dos títols entre l'1 i el 15 de gener podran reclamar la diferència dirigint-se a les oficines de Bus Manresa, al carrer d'Artés 15, en horari de 9 a 13 h (cal que hagin fet almenys una validació de la targeta entre l'1 i el 15 de gener). Pel que fa al bitllet senzill, es manté al preu de 2 euros.Durant la roda de premsa, també s'ha fet balanç del servei de bus d'aquest 2022. Ha estat un any de, que ha tancat amb 2.168.737 usuaris, a només 49.884 usuaris (un 2%) dels 2.218.621 que es van registrar el 2019, el darrer any sencer abans de la Covid, i a 77.820 dels 2.246.557 usuaris registrats el 2008, any que encara manté el rècord històric.L'increment respecte de l'any passat és del 23,9%. La línia que ha incrementat més els viatgers ha estat la, amb un total de 882.137 viatgers i un increment del 28% respecte del 2019. La, amb 144.109 viatgers, puja un 25,7%, i la, amb 108.817 viatgers, augmenta un 23%.Les línies de, que a l'estiu van augmentar el servei passant de freqüències d'una hora a freqüències de 40 minuts, i fent noves parades al Parc de l'Agulla i als Trullols, han respost amb un increment d'usuaris del 62%, amb un número absolut de 36.079 viatgers.Pel que fa als títols, el més utilitzat durant el 2022 ha estat la T10, que ha registrat 595.641 viatgers (27% del total d'usuaris), seguida de la TBonificada (384.553 usuaris, 18% del total), dels títols integrats de l'ATM (382.343, 18%) i de la T16 (329.868, 15%). A una mica de distància hi ha la TMes (204.812, 9%), el(161.071, 7%) i la TJove18, que és un títol nou d'aquest 2022. Respecte de tots els títols, ha representat un 4%, amb 82.924 viatges, i ha aconseguit fidelitzar 500 joves de la ciutat que l'utilitzen de manera regular, una xifra que es preveu que aquest 2023 s'incrementi.Segons ha especificat el regidor, cal destacar també l'increment de la TMes, que al 2019 representava només el 2% dels viatges, i també l'ús del transport públic urbà per part dels joves de la ciutat. Els viatges fets amb la T16 i la T18 representen el 19% del total, 9 punts percentuals per sobre del 2019, xifra que representa un increment de 197.763, que es mouen en bus per la ciutat.L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assegurat que les bones xifres s'expliquen per "les polítiques de mobilitat que estem aplicant des de fa temps", com "la gratuïtat del transport públic fins als 18 anys, les noves parades a, l'increment de freqüència o els reforços en línies com la L2 i la L8". Tot plegat, ha dit, "ha permès que aquest 2022 hàgim pogut recuperar les xifres rècord del 2019; el servei s'ha recuperat en un 98%, un percentatge que està". L'alcalde també ha mencionat els nousque s'han incorporat a la flota: "som pioners en tenir una flota 100% verda, amb vuit busos elèctrics i la resta híbrids; som la segona ciutat catalana en tenir-ne més, només per darr ere de Barcelona, i la cinquena de tot l'Estat".