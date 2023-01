L'exposició del centenari de Maria Matilde Almendros arriba al Teatre Romea de Barcelona

L'exposició del centenari de l'actriu i locutora manresanaes pot veure fins al 17 de gener al vestíbul delde Barcelona. L'exposició ha estat comissionada peramb el suport deEn aquest emblemàtic escenario, Almendros hi va estrenar L'amor viu a dispesa del dramaturgel 1952 en la companyia de. Posteriorment, hi va actuar en un gran nombre d'ocasions de les que cal destacar Terra Baixa d'amb la companyia de l'actorDurant l'any 2022,i arreu de Catalunya han homenatjat a l'artista en una iniciativa promoguda per l'Ajuntament de Manresa i l'i organitzada pel Col.legi de Periodistes de Catalunya en la Demarcació de la Catalunya central, l'Associació de dones periodistes, Ràdio Manresa i el Galliner., comissària del Centenari d'Amendros destaca que "ha estat molt bona l'acollida rebuda per la dirección del Teatre Romea.es va mostrar molt interessat i il·lussionat des del primer moment per comptar amb aquesta exposició en el teatre que actualmente dirigeix i on ara actúa. Tot i que no la va conèixer personalment, Pou em va dir que un referent com Almendros no es poiía deixar de banda i aplaudia les iniciatives portades a terme".A més de l'exposició que ha recorregut des de lesa l', s'han portat a terme nombroses lectures dramatitzades i ràdio-teatre i a Manresa ha estat nomenada Manresana il·lustre . El seu quadre llueix al saló de sessions del consistori manresà. Al carrer Vilanova de Manresa, hi trobem una placa a la seva casa nadiua que ens recorda la seva biografia. El món sardanista també l'ha recordada amb la intepretació en ballades i aplecs de la peça Les quatre veus que elli va dedicar.Cal destacar a Almendros com una figura cabdal en el teatre català, però, cal destacar-la també en el seu vessant professional als mitjans de comunicació com a pionera en el paper femení a la ràdio amb programes emblemàtics com De España para los españoles que li va valer un dels primer premislliurats a una dona als anys 60.L'exposició al Romea coincideix amb les funcions de l'obra El pare que en cinema interpretai que actualmente està representada en català per Josep Maria Pou, escrita peri dirigitada per