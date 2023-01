Queixes durant els primers dies laborables amb descomptes a la C-16: «Ens prenen el pèl»

Nous descomptes al peatge de la C-16

Primera setmana laborable després de lesi després que el Govern hagi posat en marxa noves bonificacions per als usuaris de l'autopista C-16 . Una mesura que, segons denuncia la plataforma, "no ha servit de res". Ho demostra el fet que, segons la seva portaveu,, la C-55, que uneix la capital del Bages amb el Baix Llobregat, el port i l'aeroport, es va. "I es continuarà col·lapsant contínuament", afegeix. "Ens volen fer creure que les dues vies -la C-16 i la C-55- són paral·leles i no és veritat. Ens prenen el pèl", assegura. La plataforma insisteix en què l'única solució és desdoblar laLa C-55 uneix Manresa amb la, el port i l'aeroport i, en canvi, la C-16 uneix la ciutat amb, Sabadell i la zona alta de Barcelona. Els usuaris trien una carretera o altra segons on han d'anar i. Per això, la plataforma No més morts a la C-55 considera que elsde la C-16 que, per altra banda, són dels més cars del país, de res serveixen per solucionar els problemes de trànsit que pateix la C-55.La seva portaveu, Fina Casals, assegura que l'única solució és"enlloc d'anar-la estrenyent cada cop més". Creu que les millores que s'han fet els últims anys són "pedaços" i les considera del tot "insuficients". En aquest sentit, lamenta que la comarca estài està quedant "obsoleta" per la manca de bones infraestructures i, per tot plegat, reclama a la ciutadania que protesti i es rebel·li contra aquesta situació.Des de la plataforma tenen previst posar-se en contacte de nou amb laperquè no els han convençut els arguments que els va donar en l'última resposta. De fet, segons Casals, la Síndica es va equivocar perquè va dir que la C-55 passava per Cabrianes quan no és cert. Casals lamenta la falta d'informació i reclama una, que reuneixi tots els agents implicats. "Volem que es posi la veritat sobre la taula, no més mentides i no més pedaços. Ja en tenim prou d'aquesta ratera que és la C-55", sentencia.El Govern va anunciar a finals de desembre passat nous descomptes a la C-16. Durant el primer trimestre del 2023, les rebaixes passaran del 70 al 80% a la barrera troncal i del 41 al 60% a la lateral. A més, els usuaris de lano els cal Teletac per passar-hi, sinó que la barrera s'obre previ registre a un web.La gratuïtat s'aplica per a tots els recorreguts entre l'enllaç número 41 () i el final de l'autopista C-16 a, un tram d'uns 13 quilòmetres. La bonificació és en tots dos sentits de circulació i als vehicles de la categoria II (turismes, furgons i furgonetes), de dilluns a divendres i feiners, les 24 hores.Per als qui no tenen descompte, elés de 9 euros a la barrera de Manresa, i de 4,52 a la barrera de Sant Vicenç de Castellet.