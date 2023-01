Divendres s'estrenarà al Casino l'exposició de Biennal Fotogràfica Dau de Foto Art Manresa

L'Espai 7 deldeacollirà aquest divendres, 13 de gener, l'acte d'inauguració de l'exposició de la XX-23, que organitza, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.Durant l'estrena es llegirà el veredicte del jurat que enguany ha guardonat amb el Premi d'Honor a la millor col·lecció el fotògraf, de Conca, per la seva col·lecció Luminiscentes. El primer premi de l'obra solta ha estat per(Ciutat Reial) per seva obra Despoblación rural III; el segon premi per a(Castellbell i el Vilar) per l'obra Cicatrius III, i el tercer premi per a(Barcelona) per l'obra El pintor. La fotògrafa manresana,ha aconseguit el primer premi a l'obra local-social per la fotografia titulada Amics.El certamen ha seleccionat també com aaltres fotografies de Montse Soler Vila, Francesc Valldeoriola Roquet, Diego Pedra Benzal, José Maria Fontanet Valls, Lluis Pérez Mañosas, Juan Àngel Donaire Camacho i Antonio Garballo Barrionuevo.La mostrafins al 29 de gener, de forma gratuïta, de dimarts a diumenge de 17.30 h a 20.30 h, l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino.