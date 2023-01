La tercera etapa de la Vuelta 2023 començarà des de Súria

Perfil de la tercera etapa de la Vuelta 2023, amb sortida a Súria Foto: Vuelta

acollirà l'inici de la tercera etapa de la propera2023, segons s'ha anunciat aquest dimarts a Barcelona en la presentació oficial d'aquesta competició. Aquesta tercera etapa tindrà lloc el dilluns 28 d'agost i es desenvoluparà entre Súria iLa presentació de la propera edició de la Vuelta ha tingut lloc al, amb la presència de l'alcalde. Aquest serà un dels esdeveniments esportius més destacats que Súria hagi acollit mai en la seva història. També serà la primera vegada que s'inicia a Súria l'etapa d'una prova ciclista d'aquest nivell internacional.En els darrers mesos s'havien celebratentre l'Alcaldia de Súria i l'organització de la prova per tal de valorar la idoneïtat de la vila per acollir un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud.Aquesta tercera etapa de la Vuelta, la primera de muntanya de l'edició d'enguany, tindrà un recorregut de 158,5 quilòmetres entre Súria i(Andorra). L'etapa també passarà per, Solsona, Ogern i Coll de Nargó, entre altres municipis de la Catalunya central i el Pirineu.Aquesta propera edició de la Vuelta Ciclista a Espanya tindrà lloc entre els dies 26 d'agost i 17 de setembre. Catalunya hi tindrà un protagonisme destacat, amb la sortida de la prova des de Barcelona i la celebració de les quatre primeres etapes. La segona etapa creuarà el Bages passant per Manresa , segons havia anunciat l'organització setmanes enrere.