El ple ordinari de gener de l', reunit aquest dimarts a la, ha aprovat revisar els preus del contracte de servei de gestió i manteniment de lesubicades a la zona esportiva municipal i de consergeria d'altres equipaments municipals. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d'ERC i Junts per Santpedor i l'abstenció de la CUP, Progrés Municipal i Santpedor En Comú Podem.Eldel servei estableix que el preu del contracte serà revisat d'acord amb l'IPC interanual estatal, per això s'ha aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdit per a fer front a la revisió de preus anuals fixant el nou preu a partir de l'1 d'octubre de 2022 i fins que una nova concessionària n'assumeixi la gestió. El ple també ha aprovatpel servei corresponents al període de l'1 d'octubre de 2020 a 30 de setembre de 2022.El ple ordinari de gener ha ratificat per unanimitat el decret d'alcaldia que accepta la renúncia per part de l'empresadel servei per l'explotació i gestió del bar delmunicipal de Santpedor. L'Ajuntament ha adjudicat la gestió a una nova licitadora, que ja ha començat a fer-se càrrec del servei.