Marc Aloy es presentarà divendres com a candidat a la reelecció d'alcalde de Manresa

L'alcalde de Manresa,, presentarà aquest divendres el seu projecte com a candidat a revalidar el càrrec a lesdel mes de maig. Serà en un acte que tindrà lloc al(Dipòsits Vells, carretera de Santpedor 55) a les 7 de la tarda, durant el qual pronunciarà la conferència Construïm el futur de Manresa. L'acte estarà presentat per la regidora d'Ocupació, Empresa i Coneixement, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Manresa,Aloy estarà acompanyat pel president de la Generalitat de Catalunya,, que també intervindrà a l'acte. A més, hi seran presents les principals autoritats del país ja que, a banda del president, hi assistiran la vicepresidenta del Parlament amb funcions de presidenta,, i la consellera de la Presidència,. També es preveu la presència de la delegada del govern a la Catalunya Central,, i d'alcaldes i alcaldesses de diversos municipis.La conferència de l'alcalde estarà dedicada a repassar l'duta a terme durant aquest mandat, i especialment durant els dos anys i mig en què Aloy ha ocupat l'alcaldia, i a presentar els principals projectes de futur per al nou mandat. En finalitzar la ponència, els assistents podran tenir un intercanvi d'impressions a peu dret de manera més distesa.Marc Aloy, alcalde de Manresa des del juny del 2020, va ser escollit per unanimitat cap de llista per a les properes eleccions municipals per l'assemblea de la secció local d'celebrada el maig del 2022. Aquesta serà la segona vegada que Aloy és candidat a l'alcaldia.