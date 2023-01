Arriba el primer judici contra l'Ajuntament de Manresa per a la consolidació d'interins

L'aplicació de la Directiva europea 1999/70CE

Disparitat de sentències

L'Ajuntament no descobreix les seves cartes

Eldeacollirà dijous, si no accepta la petició d'aplaçament presentada per l'Ajuntament, el primer judici per la demanda presentada perdel consistori per a la. En total, presenten demanda nou treballadors a través de la secció sindical de laa l'Ajuntament, que té un total de 147 treballadors interins.La demanda reclama elals treballadors de les places que ocupen des de fa anys en, ique oscil·len entre els 6.000 i els 25.000 euros per treballador, ja que el sindicat considera que existeix un "" i que l'Ajuntament ha actuat en frau de llei, "coneixedor que les places que ocupen aquests treballadors sóni no temporals".Unade 1999 (1999/70CE) instaba els estats a legislar per tal dedels treballadors només a aquelles, i a convertir tots els contractes per a treballs estructurals en. La directiva entén que amb aquesta situació s'establia una relació d'"" entre empleador i empleat, i el que era més important, no establia diferència entre la contractació privada i la pública.Malgrat que aquest 2023 es compleixen 24 anys de la directiva, laha hagut de condicionar el pagament dels fonsper a què l'Estat espanyol hagi legislat a correcuita sobre l'. "Però com que l'Estat i l'administració en general és qui té més contractes d'interinatge, la legislació, coneguda com a Icetazo, no ha recollit les demandes de la directiva europea i en molts puntsamb ella", explica el lletrat de la CNT.A partit d'aquí, cada jutjat ha sentenciat com ha cregut, uns a l'empara de la legislació estatal i altres segons la directiva europea. Al final, davant la, l'assumpte va arribar alque va regular una figura de treballadors "indefinit no fix" que no va convèncer un jutjat de Barcelona i l'Audiència de Madrid. Aquests dos òrgans han traslladat una qüestió prejudicial de, de nou, al(TJUE), que és on es troba ara la pilota i que es preveu que resolgui aquest proper estiu."Mentrestant laen altres conflictes entre normes és clara -asseguren des del sindicat-, i diu que davant d'un conflicte sempre s'ha d'aplicar la norma de la, que en aquest cas és l'europea". "No pot ser que algun dels nou denunciants porti, o sigui cobrint una plaça que teòricament hauria de ser temporal", expliquen.El paral·lel, l'Ajuntament de Manresa ha aplicat la normativa espanyola i el passat 2 de gener vaa 60 places de treball municipal que actualment estan cobertes per interins, que han hagut d'apuntar-se per optar amalgrat que porten anys treballant-hi. És el cas dels nou demandats que a banda de mantenir la via judicial, han hagut d'inscriure's per cobrir la plaça. "Ens hem de protegir davant del que pugui passar als jutjats".Segons assegura l'advocat de la, l'Ajuntament podria actuar per motu propioque ocupen els treballadors interins sense necessitat d'obrir convocatòria. "De fet, és el que insta a fer la directiva europea en aquests casos", explica. "Aquests treballadors que porten anys treballant en una plaça estructural com si fos temporal", defensa el sindicat. I no només això, sinó que han estat treballant aquest temps amb la "càrrega moral de la temporalitat" a sobre seu. Per això la CNT també demana les indemnitzacions per "danys morals".Una indemnització a la que els treballadors "segurament" es podrien avenir a renunciar, "només en el cas que l'Ajuntamenti els consolidés la plaça de treball sense necessitat de passar per tot el", afirma el lletrat. A més, considera que això "per part seva", perquè darrere d'aquests nou treballadors hi ha "uns cent cinquanta interins" que esperen la sentència per actuar. "Només amb les indemnitzacions que hauria de pagar,", explica.Preguntat per, el departament dede l'Ajuntament de Manresa no ha volgut fer pública la seva. Sí que té en compte la disparitat de sentències que s'estan donant a tot l'Estat per intentari veure què és el que resolen majoritàriament els jutjats i, sobretot, quina serà la resposta del TJUE al conflicte d'interpretacions que els van traslladar el jutjat de Barcelona i l'audiència de Madrid.